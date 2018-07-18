(Görüntülü) Henry Onyekuru: "En iyisini vermeye çalışacağım"

Serhan TÜRK / MONTRÖ-İSVİÇRE,()





Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Einhoven'e 3-1 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kendisine sevgi dolu bir karşılama yapıldığını ifade eden Onyekuru, "İyi bir oyundu. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçım olduğu için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarının önüne ilk defa çıktım. Daha öncede söylediğim gibi burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde yüz olarak en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.