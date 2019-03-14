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(Görüntülü) Hamza Yerlikaya: Türk sporunu yukarıya taşıyacağız

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hep birlikte aynı yolda yürüyerek çıkartacağız ve yukarıya...

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hep birlikte aynı yolda yürüyerek çıkartacağız ve yukarıya taşıyacağız" dedi. 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Yerlikaya, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Hakan Aksu'dan seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Sivas'a, ülke ve millete hizmet etme arzusuyla hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas emanetine hep birlikte sahip çıkarak, daha iyi yerlere taşımak için beraberce çalışacaklarını söyledi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya daha sonra 'Spor Sivas Projesi' kapsamında 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa katılarak sporcularla buluştu. Programa ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı.

"TÜRK SPORUNU YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ"

Programda konuşan Yerlikaya, Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün çok güzel bir gün. Bütün şampiyonlarımız, sporcularımız, siyasilerimiz, herkes iç içeyiz, beraberiz. Neyi konuşuyoruz, Sivas'ta gençlik ve sporda yaptığımız yatırımları ve yapacağımız yatırımları konuşuyoruz. Aramızda milli sporcularımız var, heyecanla bekliyorlar, milli sporcularımıza diyorum ki sabredin önümüzdeki hafta göreceksiniz. İnşallah, Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hep birlikte aynı yolda yürüyerek çıkartacağız ve yukarıya taşıyacağız" dedi. 

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