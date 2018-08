(Görüntülü) Hamza Yerlikaya ''Ben değil, 'Biz' duygusuyla hizmet etmeye çalışacağız 

Bakanımız federasyonları iyi tanıyor



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yardımcılığına atanan asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya, Biz uzun bir serüvenden geliyoruz dedi. Yerlikaya, sporda yaşan gelişmeler ve planlamalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



BİZ DUYUGUSUYLA HİZMET ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ



Hedeflerinin ülke sporunu daha iyi yerlere getirmek olduğunu dile getiren Yerlikaya, ''Cumhurbaşkanımızın takdiriyle burada göreve başladık. Uzun yıllar spora farklı yönleriyle hizmet etme şansımız oldu. Mecliste de çalışma dönemimiz oldu. Buradaki temel hedefimiz sporu daha iyi yerlere taşıyabilmek. Sporda, Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu bu uğurda reformlar yapmak istiyoruz. Kapılarımızı bugün itibariyle herkese açtık. Burası bütün sporcularımızın evidir. Hiç kimse yabancı gibi davranmasın. Felsefemiz bunun üzerine kurulu. Ekip anlayışı içerisinde 'Ben' yok, 'Biz' duygusuyla hayırlı bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız'' dedi.



BAKANIMIZ FEDERASYONLARI İYİ TANIYOR



Sporun içinde yer alacak sorunların kısa sürede çözüleceğine vurgu yapan Yerlikaya, Bakanımız, Spor Toto Teşkilatı'nda uzun yıllar başkanlık yapmış bir kişi. Sporu biliyor ve federasyonları iyi tanıyor. Cumhurbaşkanımız bir yol haritası belirliyor. Bu yol haritasında beraberce yürümek istiyoruz, ortak hedefimiz budur. Buradaki hedefimiz milletimize hizmettir. Temel dert ve sıkıntıları hızlı bir şekilde engel üreterek değil, çözüm üreterek yoluna koyabilmektir. Bu uğurda da mücadelemizi vereceğiz ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ EKSİKLERİ GÖRÜP ONLARI GİDERMEK



Yerlikaya, sporda yaşanan eksiklerin hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılacağına değinirken, Federasyonlarımızın eksiklikleri varsa onları giderebilmek, sporcularımızın imkanlarını daha ferah bir hale getirmek istiyoruz. Onların tek derdi madalya olmalı. Madalya için mücadele ediyor olmalılar. Yeni sistemde de daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. Türkiye'nin tesis altyapısını oluşturduk. Tarihin en büyük tesislerini yaptık. İhtiyaç varsa yapımlara devam edeceğiz. İstişare ederek bakanımıza sunumları yapacağız ve yolumuza hızlı şekilde devam edeceğiz. Özerk federasyonlardaki gevşeklik ise kanunla alakalı. Bunları biraz daha revize ederek ve daha makul hale getirerek daha iyi çalışabilir bir alan oluşturmak bizim görevimiz. Bu yolda çalışmalarımız olacak. Federasyon başkanlarımız dahil herkesle istişarelerimiz oluyor. Hedefimiz Türkiye'yi ülke dışında da iyi temsil edebilecek sporcuları bulmak. Bizim için en büyük onur İstiklal Marşı'nın söylenmesi, bayrağımızı göklere çektirmek. Tarih altın madalyaları yazar, gümüş ve bronzla uğraşmanın anlamı yok. 10 gümüşün olacağına bir altının olması her zaman daha iyidir'' diye konuştu.



RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR



İşleyişin daha kolay olacağına ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağını belirten Yerlikaya, ''Atama sistemi konusuna istişare yapılmadan yorum yapmayı pek doğru bulmuyorum. Madalyaya yakın olduğumuz temel branşlarımız var. Bir ivme oluşuyor ve hızlanıyor. Geçmiş bakanlarımız süreci aldı ve biraz daha yukarı çıkardılar. Bizde almış olduğumuz bayrağı biraz daha yukarı götüreceğiz. Bize verilen bu emanete sahip çıkacağız. Herkesin hedefi başarılı sistemi kurmaktı. Biz sistem uygunsa devam edeceğiz. Federasyon başkanlarını sürece katacağız. 2020'ye az kaldı ama temel hedefimiz 2023. Türkiye'nin 100'üncü yıl vizyonunun hemen bir sene sonrasında olimpiyatlar var. Orada daha çok madalya almanın temelini ortaya koyacağız. Türkiye artık madalyaya hasret kalmayacak. Hep birlikte oturacağız ve istişareler yapacağız. Radikal kararlar çıkabilir. Beklentiler yüksek ve böyle de olmalı. Hocaya teşvik yoksa, sporcu yoktur. Silsile birbirini takip eder. Kaliteli antrenörü kaliteli yönetici yetiştirir. Kaliteli antrenör de kaliteli sporcu yetiştirir. Sporculara verilen ödüller var. Hocalarımız evinde çocuğuna harcamadığı vakti sporculara veriyor. Kaynakların bir kısmını aktarabilmek lazım. Onlarla ilgili mutlak bir çalışmamız olacak şeklinde konuştu.



İDARECİLİK AYRI BİR VASIFTIR



Yerlikaya, spor liseleri ile ilgili olarak da şöyle konuştu



Lise çağına gelmiş bir öğrencimiz gelişimini tamamlamıştır. Spora yatkınlık dönemi ortaokul döneminde olur. Bir sistem var ve bir şekilde işliyor. Spor lisesini, spor ortaokuluna çevirebilirsek o zaman başarının nasıl hızlı geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu Milli Eğitim olmadan mümkün değil. İdarecilik ayrı bir vasıftır. Mutfak önemli, mutfağın derdini çekmiş olmak da önemli. Bunları dışarı atmamak ve değerlendirmek lazım. Ben duygusundan kurtulmak ve mücadele verilmesi gerekiyor. Her şeyin bir bedeli, her şeyin bir hazırlığı çalışması var. Şampiyonluk baş tacıdır. Fakat kulüplerle aran iyi olacak. Kendini iyi anlatacaksın. Biz daha iyisini yapmaya talibiz diyebilmek lazım. Kötülemek herkesin işi. Bir şeyi alıp bir yere taşımak ayrı bir değer'' ifadelerini kullandı.



BU YENİ BİR SİSTEM



Ortak akılla hareket ettiklerini belirten Yerlikaya, Biz ortak istişare üzerinden çalışma yürütüyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Biz bunları raporluyoruz. Sonra da bakan beye sunumlarımızı yapıyoruz. Ortak akılı beraber oluşturuyoruz ve yola devam ediyoruz. Eksiklikler varsa bunlar süre içerisinde giderilebilir. Çünkü bu sistem yeni bir sistem. Bu konuda bir havuz oluşturuyoruz'' açıklamasını yaptı.



TOPLUMUMUZU KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK İSTİYORUZ



Çok iyi tesislerin ülkeye kazandırıldığını dile getiren Yerlikaya, Cumhurbaşkanımızla 81 ile gitme şansımız oldu. Biz böyle bir liderinin ekibinde çalışmış olmaktan şeref duyuyoruz. Mardin'de bir gençlik merkezi gördüm. Mardin Valimizi tebrik ediyorum. Harika bir gençlik merkezi kurmuş. Toplumumuzu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Bir meşgale lazım. Bütün din, dil ve ırk herkesin bir araya gelerek tek takım içerisinde mücadele edebileceği tek yer spor. Orada siyaset yok. Orada sadece spor var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efsane spor salonları, stadyumlar ve havuzlar yapılıyor. Biz eskiden bunlara hasrettik. Geçmişte hep ülke için '3 tarafı deniz ama şampiyon çıkmıyor' derlerdi. Şampiyon havuzdan çıkar. Bunu bildiğimiz için havuzları yaptık. Türkiye'de ilk defa mesleği spor olan bir Cumhurbaşkanı var. Biz bunun kıymetini bilerek yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz dedi.



YABANCI SPORCUYA KARŞI DEĞİLİM



Yabancı sporcularla ilgili olarak da Yerlikaya, ''O noktaya değinmeyi pek doğru bulmuyorum. Fakat bu konularda istişareler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda görüşü var. Bu konuda şu an oynama yapılması pek mümkün görülmüyor ama ileri bir tarihte futbol federasyonu bu konuda bir atılım yapacaktır. Bir tasarrufu ve planı vardır. Biz yerli ve milliden yanayız. Türkiye'de yetiştirdiğimiz sporcuların başarılı olmasını arzu ediyoruz. Fakat, yabancı sporcunun gelmesine karşı değiliz. Önemli olan olimpiyatlarda Türkiye altın madalya aldı diyebilmek'' diye konuştu.



FUTBOLDA MİLLİ TAKIM, HAKEMLERDE CÜNEYT ÇAKIR



Türkiye'nin başarılı hakemlere sahip olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Futbol denince aklıma milli takım geliyor. Bizim için her yol milli takıma çıkıyor. Her yol İstiklal Marşı'mıza ve Türk bayrağımıza çıkıyor. Cüneyt Çakır gibi iyi hakemlerimiz var. Bayan hakemlerimiz de bulunuyor. Uluslararası alanlarda ciddi hakemlerimiz var. Biz uluslararası organizasyonları hızlı bir şekilde başarılı yapar hale geldik. Dünyada birinci olduğumuz bile söylenebilir. Mersin'de Akdeniz Oyunları için 6 ayda tesisleri bitirerek organizasyonu yaptık. Bunun başka bir örneği yoktur'' şeklinde konuştu.



BU ÜLKE OLİMPİYAT GÖRECEK



Yerlikaya, Türkiye'de olimpiyatların düzenleneceğine inandığı belirtirken, Bana kalsa 2020'de düzenlenen olimpiyatları biz yapalım ama mümkün değil. Türkiye olimpiyatı hak ediyor. Sporu seven bir milletiz. İnşallah tez zamanda olimpiyatları yapacağız. Bu ülke onu görecek'' diye konuştu.



KEŞKE SAZ ÇALABİLSEYDİM



Üç çocuk babası Yerlikaya, çocuklarının spor yapmasını istediğini söyleyerek, Benim 3 oğlum var. Biri basketbol hayranı ve yüzmeye bayılıyor. Ortanca oğlum ise jimnastiğe gidiyor. Diğeri zaten henüz küçük. Hangisini yapmak istiyorlarsa yapsınlar ama mutlaka spor yapsınlar. Biz fakir yetiştik. Keşke o zamanlar imkanım olsaydı müzikal bir alet çalabilseydim. Saza bayılırım. İnsan gelişiminde çok büyük katkıları vardır. Keşke saz çalmasını öğrenebilseydim dedi.



MESUT ÖZİL YİĞİT ADAM



Sporda yaşanan ırkçılığa da değinen Yerlikaya, ''Dünya liderinin yanına gelip hoş geldin demesi kadar doğal bir şey yok. Gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı. Bundan dolayı insanlar cezalandırılmamalı. Irkçılık günahtır. Mesut kardeşimin açıklamaları gayet olumludur. Bende kendisiyle görüştüm, Mesut, yiğit bir kardeşimiz. Bana 'Yine olsa yine yaparım' dedi. Bardak kırıldı diye su içmeyecek miyiz Meseleye tek tanımla bakmayın. Mesut kardeşimizin oraya gelmesi çok doğal bir şey. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok. Yaptığı o hareketten dolayı tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğuna da yüzde yüz inanıyoruz. Irkçılığı toptan reddediyoruz diyerek sözlerini tamamladı'' ifadelerini kullandı.