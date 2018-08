(Görüntülü) Hakemler yeni sezon için seminerde... (2)

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu: "Temennimiz pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmek" Gökhan HEBEPÇİ, İbrahim ALİOĞLU - SAKARYA () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 sezonu öncesinde 2 Ağustos'ta başlayan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki eğitim semineri bugün sona eriyor. Süper Lig Hakem ve yardımcı hakem semineri bugün medyaya açılırken, akşam saatlerindeki son eğitimlerle hakemlerin seminer kampı sona erecek. Sapanca'da bir otelde gerçekleşen seminerin medya gününe TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg de katıldı. Seminerde Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında son bilgileri veren MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR sadece bariz şekilde yanlış olan kararlar için kullanılır. Temennimiz gelecek yıl sonunda, pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmek. Dünya Kupası ve İtalya liginde kullanılan VAR sistemi sayesinde hakemler % 95,06 başarı sağladı. VAR devreye girdiği için de bu oran yüzde 99,35'e çıktı. İtalya liginde sarı kartlarda yüzde 14,7 azalma meydana geldi. Aldatmalarda yüzde 43 azalma meydana geldi. Temenni ediyorum 2018-2019 yılının hayırlı uğurlu olmasıdır" dedi. "OYUNCULAR VAR TALEBİNDE KART İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER. VAR'A İTİRAZA DA KART VERİLECEK" MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR kullanımında oluşacak itirazlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini de vurgulayarak "VAR sadece bariz şekilde yanlış olan kararlar için kullanılır. Oyuncuların ve antrenörlerin 'VAR' kullanılmasını talep etmesine gerek yok. Çünkü 5 bin 400 saniye orada bulunan VAR odasındaki hakem arkadaşlar, her pozisyonun her saniyesini inceliyor. O nedenle böyle bir talebi ne oyuncunun ne de antrenörün söylemesine gerek yok. Çünkü bunun karşısında bir kartla karşı karşıya kalabilirler. VAR kararına itiraz eden de kart ile cezalandırılabilir" diye konuştu. YAŞAR KEMAL UĞURLU: "BİZLERE ÇOK BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Seminerin ardından eğitimler ve VAR sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, "Farklı bir sezon olacak. Hayatımıza VAR sistemi girdi. Bu sistemle beraber, çok büyük spesifik hatalardan arınacağız inşallah. Tabi ki futbolun güzelliği her zaman için korunacak. Herkesin birbiriyle tartıştığı pozisyonlar olacak. Farklı görüşler ortaya çıkacak ama büyük hatalardan arınmış olacağız. Bunun da bizlere çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. ALİ DÜRÜST: "TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM" TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ise hakemlerin başarılı bir sezon geçirmelerini dilediğini belirterek, "Sizlerle birlikte bu seminerde olmak bizler için önemli ve sizlerin yanınızda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Biz federasyon olarak siz hakemlerin performansının en yükseğe çıkması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Size güvenimiz tam. Bu nedenle Avrupa'nın birçok önemli ligiyle beraber hatta birçoğundan da önce VAR sistemine geçtik. VAR'ın en önemli unsuru siz hakemlerimizi rahatlatması olacaktır. Özellikle Türk futbolunda yeni bir devrim oluşturacağını düşündüğümüz VAR sisteminin, sizlerin üzerindeki baskıyı azaltacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.