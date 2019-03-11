(Görüntülü) Hakan Keleş: İstanbul deplasmanlarını seviyoruz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS () -



DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Biz İstanbul deplasmanlarını seviyoruz. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kondisyon hareketleri ile devam antrenmana dinlendirilen David Braz ile sakatlığı bulunan Kone ve Muhammet Demir katılmadı.



'BİZ İSTANBUL DEPLASMANLARINI SEVİYORUZ'



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, 2-0 galip ayrıldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. İçeride kaybetmediklerini belirten Keleş, "Evkur Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maçtı, içeride kaybetmiyorduk. Sadece Antalya'ya kaybetmiştik. İyi bir oyun ve 2-0'lık iyi bir sonuç aldık. Güzel oyunla beraber 3 puan aldık ve 34 puan yaptık. Belirli bir barajı yakalayabilmemiz için 40 puanın üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi.



Deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Keleş, "Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Şimdi onun hazırlıklarına başladık. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi bir kadrosu var. İçeride de baskılı oynuyorlar. Fakat biz İstanbul deplasmanlarını seviyoruz. Deplasmanlar da iyi oynayan bir takımız. İyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.