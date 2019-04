(Görüntülü) Hakan Keleş: Başakşehir'in çıkış yapmasına müsade etmeyeceğiz

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Başakşehir'in son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 31'inci hafta maçında cuma günü kendi evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon ve esneklik hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Tam kadro çalışan kırmızı beyazlılar antrenmanı yarım sahada çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmanı Şarkışla ilçesi Gürçayır köyü ortaokulundan gelen öğrenciler ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'un ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek başladı. Keleş, "Çok üzücü bir olay, bizim de başımıza gelebilir. Onların acısını paylaşıyoruz. Bütün Alanya camiasının başı sağ olsun. Kalbimiz onlarla. İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez." dedi. "BAŞAKŞEHİR'İN ÇIKIŞ YAPMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ" Medipol Başakşehir maçı hakkında açıklamalarda bulunan Keleş, "Rizespor maçı zor bir maç oldu bizim için. Rize çok iyi takım, bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi ama 1 puan aldık. Bizim için altın değerinde 1 puandı. Ligde artık her maç önemli. Oyundan çok sonuca odaklı olmaya çalışıyoruz. Sonucu almaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir Başakşehir maçı var ve yine zor bir maç. Onlar da kötü bir seri yakaladılar. Biz de olduğumuz bu konumdan kurtulmak için bir an önce puan veya puanlar almak istiyoruz. İyileri de kötüleri de biliyoruz, bu ligin iyi takımı. En iyi organize takımı, iyi oynuyorlar. Fakat son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz. Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız. Hak ettiğimiz 3 puanı alırız" ifadelerini kullandı.