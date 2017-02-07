(Görüntülü Haber) ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi

İSTANBUL- 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kuraları, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Kura törenine TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çeyrek Final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, rövanşları ise 4, 5 ve 6 Nisan'da, Yarı Final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak. Kura çekimi sonunda çift maç eleme usulüne göre oynacak Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri şöyle oluştu: ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ÇEYREK FİNAL 1.MAÇLAR (28 ŞUBAT - 01-02 MART 2017) KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. SİVASSPOR-ATİKER KONYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-AKHİSAR BELEDİYESPOR KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE YARI FİNAL 1.MAÇLAR (25-26-27 NİSAN 2017) KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AKHİSAR BELEDİYESPOR-KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE