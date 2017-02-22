(Görüntülü Haber) Zonguldaklı hokeyciler, 3 yılda 3'üncü ligden süper lige yükseldi

Zonguldak Gençlik Merkezi'nin kadın salon hokey takımı, 3 yılda 3'üncü ligden süper lige yükseldi. 2013'de kurulan Zonguldak Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Karaelmas Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerden hokey takımı oluşturdu. İlk yıl Türkiye Yıldızlar Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Nizip Halk Eğitim Merkezi'ne penaltı atışları sonucu yenilerek Türkiye ikincisi olan Zonguldak Gençlik Merkezi hokey takımı, Türkiye Hokey Federasyonu'na başvurarak 2014'de 3'üncü Lig'de mücadele etti. Zonguldaklı hokeyciler art arda başarılı sonuçlarla önce 2'nci lig, sonra 1'inci lige yükseldi. Spor salonunda maç programının yoğun olması nedeniyle antrenmanlarının büyük bölümünü Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda yapan kadın hokey takımı, geçen 14-17 Şubat'ta Antalya'da 5 takımın katıldığı 2016-2017 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi'ne yükselme maçlarında yer aldı. Zonguldak Gençlik Merkezi Spor Kulübü, oynanan 4 maçın üçünü kazanarak 9 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak lider Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü'yle birlikte 2017-2018 sezonunda Kadınlar Salon Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Takımda kaleci Seda Nur Bayram, Derya Ayaş ve Kader Nur Saka da 16 Yaş Altı Milli Takım kampına davet edildi. Kadın Hokey Milli Takımı antrenörlerinden, Zonguldak Gençlik Merkezi Spor Kulübü kurucusu ve antrenörü Köksal Kasım, 4 yıl önce 12 yaş grubuyla çıktıkları yolda Türkiye Hokey Federasyonu'nun en üst ligine yükseldiklerini söyledi. Şuanda 16-17 yaşında olan sporcuların büyük bir başarıya imza attığını belirten Kasım, "Hedefimiz en üst ligde tutunmak, oranın atmosferini solumak, yaşamak. İyi bir lig ve en iyi takımlar var. En alt ligden başlayarak en üst lige çıktık. Bu ligde kalıcı olmak ve 1-2 sene sonra da şampiyon olmak amacımız" dedi. Kasım, desteklerinden dolayı Zonguldak Valisi Ali Kaban ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz ile kulüp idarecilerine teşekkür etti.