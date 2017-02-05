(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta amatör maçta kavga

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde 1-1 sona eren Bayatspor ile Akınspor maçının ardından her 2 takım futbolcuları arasında tekme-tokat kavga çıktı, polis olayı büyümeden önledi. Beyçayırı Stadı’nda karşılaşan Bayatspor ile Akınspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tansiyonu yüksek maç, 2'nci devre karşılıklı atılan gollerle 1-1 bitti. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden her iki takım oyuncuları birbirlerine sözlü laf atmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı polis, müdahale etti. Futbolcular, olayın yatıştırılmasından sonra soyunma odalarına gittiler.