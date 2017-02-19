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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta amatör maçta kavga: 2 yaralı

Zonguldak'ta, Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı. Alaplı Stadı'nda iddialı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Zonguldak Belediyespor,...

Zonguldak'ta, Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı. Alaplı Stadı'nda iddialı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Zonguldak Belediyespor, Alaplı Belediyespor'u 2-0 yendi. Maçın ardından, yenilgiyi kabullenemeyen taraftarlar hakem ve futbolculara saldırdı. Taraftarların attığı taşlardan biri saha kenarında bekleyen Zonguldak Belediyespor'lu Önder'in burnuna isabet etti. Önder, burnuna aldığı taş darbesiyle yaralandı. Bu sırada ev sahibi takım oyuncuları, eski takım arkadaşları Emrah'ın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Emrah kanlar içinde kaldı. Kavga büyümeden kısa sürede sona erdi. Polis, soyunma odasının dışında bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan taraflara biber gazı ile müdahale edildi. Olayların yatışmasının ardından kavgada yaralanan Önder ve Emrah, ilk müdahalelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in burnunun kırıldığı belirtildi.

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