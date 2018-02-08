(Görüntülü Haber) Zonguldak Kömürspor, Fatih Akyel'e emanet 

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un yeni teknik direktörü Fatih Akyel oldu.

Zonguldak Kömürspor, teknik direktör Şenol Demir'in istifasının ardından eski milli futbolcu Fatih Akyel ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen törende Zonguldak Kömürspor'a imza atan Akyel, madenci bareti taktı. Zonguldak Kömürspor'un köklü bir takım olmasına rağmen layık olduğu yerde olmadığını ifade eden Fatih Akyel, Zonguldak Kömürspor daha yukarılarda, daha yükseklerde olması gerekiyor. İnşallah biz çalışmalarımızla hep beraber el birliğiyle taraftarıyla birlikte olup takımımızla yukarı liglere taşıyamaya elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bugünden itibaren zorlu maçlar bizi bekliyor. İnşallah zorlu maçları aşıp yukarıları doğru tırmanacağız. Bireysel olarak isim olarak baktığımızda iyi bir takımımız var. İnşallah bu takımımızın yeteneklerini ortaya çıkartıp biraz daha iyi yerlere doğru tırmanacağız. Giden hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir takım bırakmış dedi.

FAVORİM BAŞAKŞEHİR

Akyel, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında favorisinin Başakşehir olduğunu söyledi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın çok iyi gitmemelerine rağmen üst sırada olduklarını ifade eden Akyel, Buna Başakşehir de dahil oldu. Çok iyi takımları var onların da. Ben açık konuşayım Başakşehir bu sene favori gibi geliyor bana. Oynadığı futboldan dolayı ama tabii futbolda ne olacağı belli olmaz. Galatasaray'da da bir toparlanmışlık var diye konuştu.

Akyel, imza töreninin ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda takımıyla ilk idmanına çıktı.