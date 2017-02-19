(Görüntülü Haber) Yozgat Bölgesel Amatör Lig maçında saha arenaya döndü

Yozgat'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan ve rakip takımın son dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Sahaya inen taraftarla futbolcular, maçın hakemine tepki gösterdi. Arbede sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kulüp yöneticisi Kadir Arslan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, futbolcularla taraftarları biber gazı ile dağıtmaya çalıştı. POLİS, FUTBOLCULARLA TARAFTARLARI BİBER GAZI İLE DAĞITTI Yozgat Bozok Stadyumu'nda yapılan maçın ilk yarısını ev sahibi Yozgatspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarının son dakikalarına doğru rakip takımın attığı gol ile karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Yozgatsporlu futbolcularla sahaya inen taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Hakem, polis eşliğinde soyunma odasına alınırken, sahadaki taraftarlarla rakip oyuncular arasında arbede çıktı. Her iki takımın taraftarları birbirlerine kar topu atarken, polis biber gazı ile taraftarlarla futbolcuları dağıtmaya çalıştı. Bu arada çok sayıda taraftar ve futbolcu biber gazından etkilendi, bazı taraftar da polisin copla müdahalesi sonucu yaralandı. YÖNETİCİ ARSLAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ Çıkan arbedede rakip futbolcuya vuran bir taraftarı ise polis saha içerisinde uzun süre kovaladı. Polisin müdahalesine tepki gösteren Yozgatspor kulüp yöneticisi Kadir Arslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Ahmet Akgün'ün ise cop darbesiyle bayıldığı, Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit'in de cop darbesiyle parmağında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.