(Görüntülü Haber) Yılmaz Vural: "Türk futbolunun hep birlikte içine ettik"

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,() Spor Toto 1'inci Lig'in 32’nci haftasında evinde konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-1 mağlup olan Gaziantepspor'da teknik direktör Faik Demir, 15 günden bu yana takımın antrenmanlara çıkamadığını ifade ederek şunları söyledi: "15 günden bu yana takımımız antrenmanlara çıkamıyor. Tesislerde elektrikler kesik. Karanlıklar içinde. Maçtan 2-3 saat önce çocukları topluyoruz. Haftayı nasıl geçirdiklerini bilemiyoruz. Buna rağmen her türlü sıkıntılara göğüs gerdik. Burası Gaziantepspor, ne pahasına olursa olsun biz sahaya çıkıp düşsek bile onurumuzla, şerefimizle düşmemizin gerektiğini düşünüyoruz. Biz kazanamayabiliriz ama bunu bahada yapmamız gerekiyor. Sahaya çıkamamayı, hükmen mağlup olmayı kabul etmedim. Arkadaşlarla doğruları bulabilmek için konuştuk, tartıştık ve nihayetinde sahaya çıktık ” VURAL: "TÜRK FUTBOLUNUN HEP BİRLİKTE İÇİNE ETTİK" Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise “Bu ülke futbolunu yöneten birileri var. Bundan sorumlular kimlerse bu duruma müdahale etmeleri gerekir. Biz burada bu pratiği yaşayanlar olarak içimiz burkuldu. Maça çıkarken rakip çocuklar suyumuz yok su verir misiniz diyor. Bu şartlarda futbol oynanmaz. Türkiye Futbol Ligi'nin 8 buçuk milyar borcu var. Dört büyük takımımızın 6 buçuk milyar borcu var. Şampiyon olsanız ne olur? Türk futbolunun hep birlikte içine ettik. Bu nasıl büyük kulüp olmak bu? Nasıl yönetmek? Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum Allah aşkına bu duruma müdahale edin, Türk futboluna elinizi koyun. Futbola siyaset gelmesin diye hep uğraşıyoruz. Siyasetsiz de bu işi yapamıyoruz. Nolur gelin yumruğunuzu vurun düzelsin Türk futbolu. Türkiye'nin bin tane sorunu var bir de futbol sorunu yaşamayalım" diye konuştu.