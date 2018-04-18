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(Görüntülü Haber) Yılmaz Vural: "Biz çıkanla oynarız, çıkmayanla oynamayız"

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bu hafta deplasmanda oynayacakları maça Gaziantepsporlu futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde çıkmayacakları yönündeki iddialar ile ilgili olarak, "Biz...

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bu hafta deplasmanda oynayacakları maça Gaziantepsporlu futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde çıkmayacakları yönündeki iddialar ile ilgili olarak, "Biz çıkanla oynarız, çıkmayanla oynamayız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da hazırlıklar sürüyor. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Vural, Gaziantepsporlu futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde Eskişehirspor maçına çıkmayacakları yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Biz çıkanla oynarız, çıkmayanla oynamayız. Biz o durumun bizi nasıl etkilediğini ne aramızda konuşuyoruz ne de tartışıyoruz. Öyle avantaj falan diye bir şey yok. Gaziantepspor takımı şu anda küme düştü. Küme düştü ama oradaki gençlerin hepsi küme çıkmaya çalışıyor. Ne kadar acıdır ki; Celal Doğan Tesisleri'nde elektrik yok, su yok, yemek çıkmıyor. Çocuklar o sahalarda çalışamadığı için halı sahalarda idman yapıyorlar. Böyle bir konumdaki takım var karşımızda. Karşınızda ayakkabısı, tozluğu, forması olan birisi varsa o rakiptir. Bu rakibinde sahaya çıktığında kafasında hedefleri vardır. Gaziantepli çocukların amaçları da ben iyi oynayalım, Yılmaz hoca beni görsün, acaba Eskişehirspor beni değerlendirir mi diye oynayacaklar. Çok doğal da haklarıdır. Samsun'a karşı kazandılar, Rize gibi şampiyonluğa oynayan takımla berabere kaldılar. Dolayısıyla bunlar olabilen şeyler. Olaya bu ciddiyetle yaklaşmamız lazım. Üzülüyorum bu camiaya. Ben de orada yıllarca çalıştım. Türkiye liginde maalesef çok şaşalı günler yaşamış ve yok olma durumuna girmiş bir sürü takım var. Onların durumuna saygı duyuyoruz ve ciddiye alıyoruz. Ciddiye almak zorundayız. Bizim 3 puana ihtiyacımız var."

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