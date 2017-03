(Görüntülü Haber) Yılmaz Vural ''Advocaat'ın söylemlerini doğru bulmuyorum''

''Maalesef çok iyi bir lig seyrettiremiyoruz ''Yabancı hocalar yerine Türk hocalar olmalı'' MUSTAFA AKIN İSTANBUL,() Yılmaz Vural ile eşi Seda Vural, down şeflere destek oldu, mutfağa girip birlikte salata yaptı. İstanbul Down Sendromu Derneği önderliğinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tomurcuk Vakfı ve Kare Anaokulu işbirliği ile hayata geçirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile eşi Seda Vural Down Şefler'le beraber Sheraton Grand İstanbul Ataşehir otelinde salata yaptı. Düzenlenen etkinliğe Vural'ın dışında İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, ve as başkanı Aydan Gömügen Tuncay, yönetim kurulu üyesi Engin Kurşun katıldı. Yılmaz Vural düzenlenen etkinlik ile ilgili, Harika bir proje. Çünkü insanların birşeyleri yapabilmeyi görmesi çok önemli. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız da bu işi çok iyi başarıyorlar. Bu tür projelerin de yapılması gerekiyor. Çünkü bu dünya sadece bizler için değil, hepimizin için. Ne mutlu ki bu projeyi hayata geçirenlere. Ben teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da çok mutlu oldum'' dedi. ''MAALESEF ÇOK İYİ BİR LİG SEYRETTİREMİYORUZ Spor Toto Süper Lig'i değerlendiren Yılmaz Vural, ''Hep farklılık bekliyoruz ama her zaman eski tas eski hamam. Avrupa'yla kıyasladığımızda tabii ki nerede olduğumuzun farkındayız. Şekil olarak yetiştik onlara çünkü çok güzel statlar yapıyoruz. 7-18 yaşında 20 milyona yakın çocuk okullara gidiyor. Potansiyel ortada. Niye hala çok idealine yakın değiliz, onu tartışıyoruz. Aslında cevabı, belli ama bu kaos kimin işine yarıyor. Maalesef bir değişiklik yapılamadı. Seyredenlere de çok iyi bir lig seyrettiremiyoruz maalesef diye konuştu. ''ADVOCAAT'IN SÖYLEMLERİNİ MESLEK ANLAYIŞIM ADINA DOĞRU BULMUYORUM'' Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu ve teknik direktör Dick Advocaat'ın Krasnodar maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak şöyle konuştu O söylemleri meslek anlayışım adına doğru bulmuyorum. Çünkü çalıştığınız grubun liderisiniz ve sahip çıkılmasını bekliyorum sizden. 'Düzeltin' diye sizler gelmişseniz, düzeltmek zorunluluğunuz var. Hala aynı şartlarla devam ediyorsa o zaman sorun sizde mi, oyuncularda mı' onu tartışmak lazım. Dolayısıyla ben söylemleri doğru bulmuyorum. Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, 'şudur budur' şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. O yüzden de sorunlar devam ediyor, çözülmüyor. 'Yabancı olunca her şeyi çözer ve becerir' diye düşünülüyor. Çok önemli bir algı operasyonu' diyebilirim.Sonuçta futbol deveye hendek atlatmıyorsunuz, belli kuralları ile yapılan iş. Yabancı kadar Türk de yapar iddiasındayız. ''YABANCI HOCALAR YERİNE TÜRK HOCALAR OLMALI'' Son zamanlarda büyük takımların başarısında hep Türklerin katkısı olduğunun altını çizen Vural, Beşiktaş'ta Şenol Güneş örneğinin olduğunu ifade etti. Yabancı hocalar yerine bu görevlerde Türk hocaların olması gerektiğini söyleyen Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı ''Ben bundan yanayım. İnsanlar yapılan işte her ülke önce kendi insanını kullanıyor. Bizde de tam tersi oluyor üzücü olan bu. Yılmaz Vural, son olarak ligde Beşiktaş'ın çok iyi gittiğini kaydetti.