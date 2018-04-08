(Görüntülü Haber)Yıldızlar Bahar Kupası Okculuk yarışmaları sona erdi

Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu: "Türk okçuluğu 2020 Tokyo'da mutlaka olacak" ERCAN ATA / ANTALYA,() 2018 Yıldızlar Bahar Kupası Antalya 100'üncü Yıl Okçuluk Tesislerinde bugün yapılan final atışlarının ardından sona erdi. 41 kulüpten 183 sporcunun katılım gösterdiği yarışlar sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, düzenlenen kupanın Yunanistan'da düzenlenecek olan kota yarışmaları öncesi bir tespit yarışması niteliğinde olduğunu söyledi. Topaloğlu, "Bu şekilde devam edecek Gençler Kupası adı altında düzenlenen bir yarışma. Özellkle Gençlik Olimpiyatları'ndaki Türkiye'nin okuçuluktaki temsili bakımından önemli bir yarışma. Daha önce erkeklerdeki kotayı almıştık. Zaten toplamda 1 kadın , 1 erkek sporcu gidecek. Bu yıl Yunanistan'ın Patras kentinde yapılacak Avrupa şampiyonasında bir kota yarışması olacak. O kota yarışmasında da bayanlarda Gençlik Olimpiyatları kotası arıyacağız. Bu yarışma onun öncesindeki bir tespit yarışması. Genç sporcularımız burada yarışıyor bugün. Ondan sonra 2-6 Mayıs tarihleri arasında bir yarışmaları olacak. Daha sonra Rovereto'ya gidecekler Gençlik Kupası yarışmaları için. Esas nihai amacımız gelecek yıl Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi 1 bayan, 1 erkek sporcuyla temsil etmek olacak" dedi. "TÜRK OKÇULUĞU 2020 TOKYO'DA MUTLAKA OLACAK" Tokyo Olimpiyatları için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Topaloğlu, "Biz hemen Rio Olimpiyatları'nın arkasından 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıklarına başladık. Şuanda da bu hazırlıklarımız devam ediyor. 2018 Milli Takımımızın seçmelerini Mart ayında bitirdik. Bundan sonrada World Cup'un 1'nci ayağı olan yarışmaya gidecek takımımız. Çin'in Şanghay kentine gidecek 21 Nisan'da. Hemen onun arkasından Antalya'da yapılacak 2'nci ayak yarışmaları 21 Mayıs'ta. Orada da sporcularımız hazırlıklarını sürdürecekler. Ardından Amerkia'da 3'üncü ayak ve Berlin'deki 4'üncü ayakla sona erecek. Bu 4 ayak yarışmanın sonunda World Cup dediğimiz finalide Türkiye'ye aldık. Uluslararası federasyon tarafından Türliye'ye bu verildi. Birçok aday vardı. Bu birçok adayın arasından o yarışmayı Türkiye'ye almayı başardık. Eylül ayında bu yarışmayı Türkiye'de düzenleyeceğiz. Bahsettiğim 4 ayaktaki en başarılı ilk 8'ler gelecek bu yarışmaya. Yani 32 sporcuyla olacak. Tabii Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlık aşamalarından bir tanes bu da. Takımımız orada da yine ilk 8'in içine girmeye çalışacak. Tokyo Olimpiyatları'nın okçuluk dalındaki kota yarışmaları Hollanda'da düzenlenecek olan 2019 Dünya Şampiyonası'nda başlayacak. Burada ilk 8'e girmeye çalışacağız. İlk 8'e girdiğiiz takdirde yapılacak olan seçmelerde 3'er sporcu yani tam takım halinde gitme hakkını kazanacağız. Şuanda Tokyo Olimpiyatlarıyla ilgili ilk hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Onun arkasından ferdi kotalarda Avrupa Şampiyonası, onun ardından da World Cup yarışmaları olacak 2020 Mayıs'ındaki. O yarışın da Antalya'da olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer kendi ülkemizde olursa o yarışma biraz daha avantajlı olacağımızı düşünüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türk Okçuluğu 2020 Tokyo'da mutlaka olacak" ifadelerini kullandı. Dereceye giren sporcular şu şekilde: Bireysel Klasik Yay Yıldız Kadınlar 1 - Aysima Karaoğlu 2 - Berra Kafalıer 3 - Zeynep Köse Bireysel Klasik Yay Yıldız Erkekler 1 - Mesut Sapmaz 2 - Samet Ak 3 - Doruk Ekin Esatoğlu Karma Klasik Yay Kadet Mix Takımlar 1 - Demka Okçuluk Kulübü: Ezgi Başaran, Çağrı Çolakoğlu 2 - İstanbul Ferdi: Yağmur Karagöz, Yusuf Eren Albayrak 3 - Marmara Okçuluk Spor Kulübü: Selin Şatır, Ahmet Emir Şener. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Abdullah Topaloğlu'nun açıklamaları - Atışlardan detay (FOTOĞRAFLI)