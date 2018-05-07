(Görüntülü Haber) Yıldız futbolcular, İbrahim Yazıcı anısına gösteri maçı yaptı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor ve Türk Milli Takımı'nın oyuncuları, İbrahim Yazıcı Stadyumu açılışında gösteri maçında karşılaşırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun açılışı gerçekleşirken, törenin ardından gösteri maçında Bursaspor'un şampiyon kadrosu ile Türk Milli Takımı'nın efsane kadrosu karşılaştı. Büyük heyecan içerisinde geçen gösteri maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Bursaspor şampiyon kadrosu oldu. Bursaspor şampiyon kadrosunun golleri Pablo Martin Batalla ve Gökhan Güleç'ten gelirken, Türk Milli Takımı'nın efsane kadrosunun tek golü Tuncay Şanlı'dan geldi.

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda Mustafa Keçeli, Veli Acar, Bekir Ozan, İsmail Odabaşı, Ali Tandoğan, Yenal Tuncer, Ivankov, İbrahim Öztürk, Ömer Erdoğan, Turgay Bahadır, Tuna Üzümcü, Ivan Ergiç, Yavuz Özkan, Sercan Yıldırım, Pablo Martin Batalla, Hüseyin Cimşir, Giani Krita, Sinan Kaloğlu, Gökhan Güleç, İsmail Güldüren ve Egemen Korkmaz yer alırken, teknik direktörlüğü ise Ertuğrul Sağlam yaptı.

Türk Milli Takımı'nın kadrosunda ise; Rüştü Reçber, Orkun Uşak, Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Ogün Temizkanoğlu, Burhan Saatçioğlu, Serkan Özsoy, Levent Kartop, Ayhan Akman, Volkan Arslan, Faruk Atalay, Ergün Penbe, Murat Erdoğan, Elvir Baliç, Altan Aksoy, Engin Baytar, Hasan Kabze, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı ve Mustafa Kocabey yer alırken teknik direktörlüğünü ise Bülent Korkmaz yaptı.

Karşılaşmanın başlangıç vuruşunu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaparken, gösteri maçı öncesinde oyuncular İbrahim Yazıcı'nın yer aldığı bir tişört ile sahaya çıktı.

