(Görüntülü Haber) Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile yapılan sponsorluk sözleşmesini anlattı

"Nisan ayında Gebze'de, yapacağımız 15 sahalık projenin temellerini atacağız" Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Mehmet Ali Aydınlar ile adama o kadar salladıktan sonra niye anlaşma yaptık? Buna açıklık getireyim" diyerek sponsorluk anlaşmasının detaylarını açıklarken, "Bir tarafta tenkit etiğimiz bir konu, diğer tarafta ise Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu" dedi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mithat Yenigün, Karadeniz Ereğli Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Özbek, dernek yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Yıldırım, otel önünde kendisini bekleyen kalabalıkla tokalaşırken davul ve zurna ekibine, "Şehitlerimiz varken çalmak olmaz. Sakın çalmayın" dedi. Ardından kalabalığın tezahüratları arasında salona giren Yıldırım, "20 yıl öncesinde hiçbir şeyi olmayan, yalnızca futbol takımı olan ve rakipleri ile yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken, ezeli rakibi Galatasaray'a 17 yıldır içeride hiçbir maçta yenilmedik. 6-0'la yenerek tarih yazdık. Dolayısıyla özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceğe umutlanmamız, hayal etmemiz lazım. Ve o hayaller üzerine Fenerbahçe'yi oturtmak lazım" dedi. 'ALT YAPIYA ÖNEM VERECEĞİZ' Son yıllarda ülkedeki ekonomik sıkıntıların hepsinin kulüplere yansımış durumda olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle dedi: "Geçtiğimiz yıl 2 bin 200 lira olan kur bugün 4 binlere çıkmıştır ki, borcunuz da otomatikman yüzde 100 artmıştır. Bunları göz ardı etmemek ve geleceği de bunlara göre yapılandırmak lazım. Bundan sonra yapılacak şey, Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüpler alt yapılara önem verecekler, alt yapıları için 8'er, 10'ar sahalar yapacaklar. Nisan ayında Gebze'de, yapacağımız 15 sahalık projenin temellerini atacağız." MEHMET ALİ AYDINLAR İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYİ ANLATTI TFF eski başkanı ve önceki dönem Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile yaptıkları sponsorluk hakkında konuşan Yıldırım, eleştirilere cevap verdi. 'Mehmet Ali Aydınlar ile adama o kadar salladıktan sonra niye anlaşma yaptık? Buna açıklık getireyim' diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA ile yaptığı anlaşmalarda bazı gelir ve giderlerini açıkladı. Bu anlaşmaya göre, ilk sene 30 milyon Euro artı-eksi fark olabilir, ikinci sene için ise 10 milyon Euro'ya kadar olanı UEFA kabul ediyor. Geldiğimiz bu senenin ortasında Turkcell ile iki kez görüşme yaptık ama olmadı. Katar'a gittik, son dakikaya kadar Katar ile anlaşmak üzereyken siyasi nedenlerle ilgili bir başka kulüp ile anlaşma yaptılar. Ondan sonra şahıslar gelip müracaat etti, ancak sözlü ifadelerle 'sakıncalı olduğu' yönünde sözler geldi. En sonunda, Sayın Mehmet Ali Aydınlar, üniversitemizle ilgili Sayın Başkan Vefa Küçük ve Mahmut Uslu ile görüşürken sağlık sponsoru olmak istediğini iletmiş ve yılda 1 milyon dolar ücret ödeyebileceğini söylemiş. Biz Medicalpark'a 3 yıllığına 1 milyon dolar ile anlaşmıştık. Burada ise yılda 1 milyon dolar teklif ediyor. Ayrıca üniversiteye destek olacağını ifade etmiş. Bu konuşmalar yapılırken, forma konusunu da gündeme getirince bunları masaya yatırdık ve konuştuk. Bir tarafta tenkit etiğimiz bir konu, diğer tarafta ise Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu. Eğer bunları oluşturamazsak, o zaman bir kaynak yaratmamız lazım. O kaynağı yaratmak da zor. 6 yıl, 1'er milyon dolardan 6 milyon dolar sağlık sponsoru. Yıllık 4 milyon dolardan 6,5 yıl toplam 26 milyon dolar forma reklamı. Toplamı 32 milyon dolar ediyor. Artı, 3 milyon lira Fenerbahçe Üniversitesi'ne yardım. Kız voleybol takımının forma reklamlarına 1 milyon dolar. Eğer isim anlaşması yapılırsa 3 milyon dolar. Artı, Fenerbahçe'ye üniversite kampüsünde yapılması kararlaştırılan 10'ar bin metrekare alanda 5 fakülteden birini hediye edecek. Üniversiteyi de Samandıra'da yapmayı kararlaştırdım. Sözleşmenin ana konusundan biri de, geçmiş ile ilgili hiçbir taahhüdün bulunmamasıdır. Yanı, geçmişte Fenerbahçe'ye sözler vermişse bu söz geçerlidir. Bu anlaşmayla ilgili iki tarafta karşılıklı olarak her hangi bir taahhüt anlaşması yapmadık. Yani, kulübe bu kadar mali kaynağı getiren varsa, bugün yaptığımız sözleşmeyi iptal ederim." Konuşmaların ardından Yıldırım, şehir dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın ismi yazılı 67 numaralı Fenerbahçe formasını, belediye başkan yardımcısı Deniz Koca'ya teslim etti. Karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından taraftarla fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından Karadeniz Ereğli Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.