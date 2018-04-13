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(Görüntülü Haber) (Yeniden) Fenerbahçe'ye Sivas'ta meşaleli karşılama

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas'a geldi.  Saat 18.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan...

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas'a geldi. 

Saat 18.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini çok sayıda taraftar Nuri Demirağ Havalimanı'nda çiçek ve meşalelerle karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Fenerbahçe'yi burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Uzun süredir sakat olan Hollandalı golcü Vincent Janssen'de kafilede yer alırken, takımla beraber kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Sivas'a geldi. 

Sarı-Lacivertli kafile konaklayacağı otele yerleşerek kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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