(Görüntülü Haber) Yasemin Can ''En büyük Türkiye"

34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak 2. olarak gümüş madalya kazanan Yasemin Can,''Hedefim altın madalyaydı ama olmadı,''dedi. Şampiyonada ülkemiz adına tek madalya kazanan sporcu olan Can 'Bu yarışmanın barajını geçen sene geçerek buraya geldim. Bu şampiyonaya 9.03'lük bir derece ile geldim. Önce elemelerde 8.53 derece koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdım. Finalde ise ardından en iyi derecemi 20 saniye geliştirerek 8. 43 derece koşarak Türkiye rekorunuda kırarak madalya kazandım çok mutluyum. Buraya altın madalya hedefi ile gelmiştim. Olmadı ama gelecek sefer altın madalya kazanmak için geleceğim Avrupa salon şampiyonasına.'' diye konuştu Yarışmada rakibi sorulduğunda Yasemin Can ''Çok ama çok güçlü bir rakipti. Onu zorlamak için baya uğraştım ama son bölümde o benden daha iyi bir atak yaparak öne geçti ve yarışı kazandı. Can sözlerini, En büyük Türkiye diyerek tamamladı.