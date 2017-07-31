(Görüntülü Haber) Yalova'da kâğıt toplayarak şampiyon olan sporcuya davullu zurnalı karşılama
31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:20
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