(Görüntülü Haber) Yakın Doğu Üniversitesi kupayı kaldırdı

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,()

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanan PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir'i 86-79'luk skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupa sevinci yaşadı. Maçın ardından düzenlenen törende Yakın Doğu Üniversitesi'ne kupasını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. İkinci olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin madalyalarını ise TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı verdi.



Karşılaşmada kaydettiği 19 sayının yanı sıra 12 asist ve 4 ribauntu ile maçın en değerli oyuncusu seçilen Yakın Doğu Üniversitesi'nden Courtney Michelle Vandersloot'a ödülünü ise Mardin PTT Baş Müdürü Abdulkadir Karaboğa verdi. Maçtan sonra bir açıklama yapan Yakındoğu Üniversitesi Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Başarının arkasında kesinlikle bir ekip çalışması var. Biz ekip olarak yaptığımız organizasyonlarla gerçekten büyük başarılara imza attık. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kıbrıs'ın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Mezunları burada çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Müthiş bir aidiyet duygusu ile birileri bir şekilde destek verdiler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda taraftarımız olmasaydı ekip çalışmasının bir ayağı eksik kalmış olurdu. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz"dedi.



Çok mutlu olduklarını belirten oyunculardan Bahar Çağlar, "Üst üste 5'inci kupamızı aldık. Bu mutluluk hiçbir şeye değişmez. Kötü oynadığımız bir maçta bile kazanmak bizim için paha biçilemez. Mardin'de bizleri izlemeye gelen herkese, bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz"dedi.



Oyunculardan Olcay Çakır Turgut ise "Gerçekten çok iyi bir mücadele oldu ve bu mücadelenin sonunda kupayı aldık. Çok mutluyuz. Geçen seneden bu yana 5'inci kupamız oldu. Gerçekten bunun ayrı bir gurur ve onuru içerisindeyiz. 2018 yılının ilk kupasını da Mardin'de Yakın Doğu Üniversitesi olarak almış olmamız, bizim için ayrı bir mutluluk. Bu başarımızı devam ettireceğiz."diye konuştu.