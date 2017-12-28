Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçeli Nabil Dirar aileleriyle birlikte ülkelerine gittiler Murat ÇAKIR - İSTANBUL / Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen yabancı futbolcular, aileleriyle birlikte ülkelerine gitti. Lige ara verilmesi üzerine yabancı futbolcular ülkelerine gitmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bilet işlemlerinin ardından yurtdışına çıktılar.
(Görüntülü Haber) Yabancı oyuncular yeni yıla yurtdışında girecek
Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçeli Nabil Dirar aileleriyle birlikte ülkelerine gittiler Murat ÇAKIR - İSTANBUL / Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen yabancı futbolcular, aileleriyle birlikte ülkelerine gitti. Lige...
28 Aralık 2017 Perşembe 12:55
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