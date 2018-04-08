İSTANBUL- VODAFONE İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan verilen startla başladı.Yarı maratona katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi bebeğiyle koşarken kimisi de süper man kıyafetiyle koştu. Maraton nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis maratonun koşulduğu sahil yoluna çıkan tüm yolları trafiğe kapattı. Görüntü Dökümü: -Koşudan görüntü -Güvenlik önlemleri -Detaylar
(Görüntülü Haber) VODAFONE İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
İSTANBUL- VODAFONE İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan verilen startla başladı.Yarı maratona katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu....
08 Nisan 2018 Pazar 11:11
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