2016 yılında yapılan statlar arasında Dünyanın en iyi 2'inci stadyumu seçildi İSTANBUL- StadiumDB.com tarafından yapılan ve 2016 yılında yapılan stadyumlar arasından seçilen yarışmada Beşiktaş Vodafone Arena Dünyanın en iyi 2'inci stadyumu seçildi. Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından oluşan jüri tarafından bu büyük ödüle seçilen Beşiktaş Vodafone Arena ,sadece mimari açıdan değil görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon açısından bu ödüle layık görüldü. Böylece Vodafone Arena'nın dünyaca ünlü konumu ve modern tesisi tescillenmiş oldu.
(Görüntülü Haber) Vodafone Arena'ya büyük onur
2016 yılında yapılan statlar arasında Dünyanın en iyi 2'inci stadyumu seçildi İSTANBUL- StadiumDB.com tarafından yapılan ve 2016 yılında yapılan stadyumlar arasından seçilen yarışmada Beşiktaş Vodafone Arena Dünyanın en iyi...
07 Mart 2017 Salı 19:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.