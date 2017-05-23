(Görüntülü Haber) VakıfBank'ın şampiyonluk hikayesi anlatıldı

Sercan SAPANATAN-Serhan TÜRK/İSTANBUL ) 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nden sonra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da namağlup kazanarak, tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen toplantıda şampiyonluk kupaları ve madalyaları ile basının karşısına çıktı. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda şampiyonluğa giden yolda yaşananlar anlatıldı. 2017 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'ndan sonra 9-14 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan VakıfBank, 2013'ten sonra ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu. İki Dünya Kupası'nın yanında müzesinde 3 Şampiyonlar Ligi, bir Top Teams ve bir Challenge Kupası bulunduran sarı-siyahlılar, böylelikle uluslararası kupa sayısını da 7'ye çıkararak Türkiye'nin en çok uluslararası kupa kazanan takımı unvanını da sürdürdü. 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, dünyanın en önemli bayan voleybol takımlarına karşı sadece 2 set veren sarı-siyahlılar, sezonu da 2 önemli kupa ile noktalamış oldu. VakıfBank'ta Çinli yıldız Zhu Ting turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilirken Kübra Çalışkan da en iyi ikinci orta oyuncu unvanına sahip oldu. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, 3. Şampiyonlar Ligi Kupası'ndan sonra 2. kez Dünya Şampiyonu olmalarının tesadüfi bir durum olmadığını belirtip, "VakıfBank olarak 1986 yılından bu yana voleybola destek oluyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiğimiz voleybol çalışmalarımızın sonunda kadın sporcularımızın Avrupa ve dünyada bu büyük başarılara haiz olması, bu yolda emin adımlarla yürümesi bize de ilham oluyor. VakıfBank bayan voleybol takımımız, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla ülkemizin en başarılı takımıdır. Bizler bu başarıyı sadece kupalarımız üzerinden resmetmiyoruz. Evet, müzemiz kupalarla dolu. Ancak biz başarıyı voleybol takımımızın, kadın sporcularımızın neleri başarabileceğini bizlere her sene tekrar tekrar ispatlaması üzerinden tarif ediyoruz. Bu minvalde dünyanın en başarılı bayan voleybolcularının VakıfBank çatısı altında yer alması, bizim için ayrıca gurur vericidir" ifadelerini kullandı. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ise ,"Çok zorlu bir sezon geçirdik. İnişleri, çıkışları olan uzun bir sezondu. Ancak biz bir aile olduğumuzu herkese bir kez daha gösterdik. Avrupa Şampiyonluğu'ndan sonra Dünya Şampiyonluğu Kupası'nı da ülkemize getirdik. VakıfBank olarak bu başarımızda en büyük destekçimiz olan bankamıza, VakıfBank'a teşekkür ediyoruz. Sezon sonunda, müthiş bir geri dönüşe imza atan, tüm sezon boyunca ortaya koydukları emeğin karşılığını alan ve tabii ki bize bu mutluluğu yaşatan tüm sporcu ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Sezonun sonunda gelen iki kupa bizim için çok değerliydi. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığıydı. Şimdi herkes yeni hedefleri soruyor. Başarı, sürekli kendisini özletiyor. Dolayısıyla bu sene yaşadığımız güzel sonu, gelecek sezon harika hale getirmeye çalışacağız. Daha çok kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.