Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi. Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na eşi ile birlikte gelen Vagner Love'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Love İstanbul'a 5 valizle geldi. muhabirinin İstanbul'a geldiğiniz için mutlu musunuz ? Sorusuna Vagner Love "Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi. Love, kendisine tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan ayrıldı. Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Vagner Love'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Vagner Love İstanbul'a geldi
Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi. Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla...
29 Ocak 2018 Pazartesi 01:52
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