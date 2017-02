(Görüntülü Haber) Ünlüler ve Okyanus Koleji öğrencileri down semdromlular için iş birliği yaptı

Ünlüler, çocuk şenliğinde yardım için buluştu. Hunny Bunny Çocuk Şenliği, dün CVK Park Bosphorus Otel'de yapıldı. Şenlik; Burcu Hattat ve Özge Peker'in proje sahipliğinde Ebru Dinç ve Pervin Ersoy'un proje ortaklığıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında; Selda Topal'ın desteği ile Down Cafe standı da açıldı. Down Cafe'ye destek olmak için kurulan stantta OKYANUS KOLEJİ öğrencilerinin yaptığı resimler de sergilendi ve minik ressamların büyük eserleri alıcıları ile buluşarak down sendromlular için gelir kaynağı oldu. Çocuk şenliğindeki down standında Nilay Cafer, Aslıhan Güner Kılıç, Özge Borak, Özlem Yıldız, Ebru Erbaş durdu, aralarında Zeynep Toker, Emel Yıldırım, Hatice Gönül, Selvi Serttaş, Gülnur Güneş, Emine Ün, Duru Kınay, Tuğba Altıntop, Aslı Hünel ve Bilge Eren gibi çok sayıda isim de hazır bulundu. ÜNLÜLER MUTFAKTA DA İYİLER Oyuncu Nilay Cafer kendi elleriyle yaptığı gül böreği, Özge Borak vişneli cheesecake, Aslıhan Kılıç ise kurabiyeleri kafeye gelir sağlamak amacıyla satışa çıkardı. Selda Topal ise bu ürünleri satın alarak, şenliğe katılan çocuklara ikram etti. OKYANUS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI RESİMLER SATIN ALINARAK GELİRİ DOWN CAFE'YE BAĞIŞLANDI Okyanus Koleji öğrencileri tarafından yapılarak Down Cafe'ye bağışlanan tablolar da büyük ilgi gördü. Sevgi temalı resimleri Burcu Hattat, Bige Hattat, İpek Hattat, Öznur Ekşioğlu ve Bülent Serttaş'ın oğulları Emir - Bahadır Serttaş satın aldı. Elde edilen gelir ise down sendromluların çalıştığı Şişli'deki Down kafeye bağışlandı. Okyanus Kolejleri öğrencileri Buse Çayman, Naz Ulutaş, Duru Sargut, Sıla Özkan, Süleyman Emre Yıldırım, Mustafa Ceylan, Ömer Benal Sağır, Arzum Ece Demir, Esman Berfin Günaydın ve Nuray Köprülü'nün emekleri downlular için büyük bir yardım oldu ve öğrenciler bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ÖZGE BORAK'A DUYGUSAL HEDİYE Standa gelir gelmez büyük bir ilgi ile karşılaşan Özge Borak, hayranlarının isteklerini kırmayarak, bol bol fotoğraf çektirdi. Borak, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayına geçerek, kendi takipçilerini de şenliğe ve Down Cafe'ye destek olmaya davet etti. Borak'ın provaya yetişmek için otelden ayrılmasının ardından onu görmeye gelen down sendromlu küçük Berna ise herkesi şaşırttı. Berna'nın annesi "Berna Özge Borak sayesinde özel eğitim almaya başladı,bizim hayatımızda yeri çok ayrı, 14 Şubat Özge hanımın doğum günüydü, Berna da kendisine bir resim yaptı, canlı yayında burada olduğunu görünce bizzat teslim etmek istedik ama yetişemedik" dedi. Berna'nın hediyesi Özge Borak'a iletilmek üzere teslim alındı. Etkinlikte Down Cafe'de çalışan gençler ise sahnede perküsyon şov yaparak büyük alkış aldı. SELDA TOPAL:"KÜÇÜCÜK YÜREKLERİ İLE ÇOK GÜZEL İŞLER ÇIKARMIŞLAR" Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, sosyal sorumluk projelerinde yer almaya devam ederken bu kez ünlüleri down cafe ve Okyanus Koleji öğrencilerinin tabloları ile buluşturdu. Selda Topal; "Bugün burada çocuklar için yapılan şölende Down Cafe'nin küçük bir şubesini açtık ve burada ikramlar satılıyor onun dışında Okyanus Koleji'nin ilkokul ve ortaokul çocuklarının, kardeşleri için hazırlamış oldukları bu inanılmaz resimler sergilendi. Tablolar çok beğenildi, soranlar oldu kimlerin resimleri diye...Yaşlarının küçük olduğuna inanamadılar. O küçücük yürekleri ile çok güzel işler çıkardılar. Bunları Down Cafe'deki kardeşlerimiz için satıyoruz, hatta hepsini sattık. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Nilay Cafer ise "Benim de emeğim olsun istedim ve ıspanaklı gül böreği yaptım. Hazırlamak çok vaktimi almadı bir saatimi aldı. Down Cafe'yi daha önce ziyaret etmiştim. Selda'da sağ olsun bu tarz organizasyonlar yapıyor biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz" derken, Emel Yıldırım etkinlik için şunları söyledi:"Cafemiz her zaman başarılı. Sosyal sorumluluk projesinde her zaman çok sevdiğim Selda ile her şeye varım, destekçiyiz Down Cafe'ye . Elimizden geldiğince yaptık, takılar falan. Her şey çocuklarımız için."