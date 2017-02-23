(Görüntülü Haber) Üniversiteli Selma'nın boksta hedefi; Uluslararası alanda birincilik

ZONGULDAK'ta 2014'te boks sporuna başlayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Selma Karakoyun, üst üste 3'üncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karakoyun, uluslararası şampiyonalarda birincilik elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Selma Karakoyun, 2014 yılında boksa başladı. Karakoyun, 2015 ve 2016'da Türkiye Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyon olduktan sonra geçen hafta da Muğla'da düzenlenen 2017 Türkiye Boks Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde 75 kiloda 18 sporcu arasında rakiplerini yenerek 1'inci oldu. 2015'de Tayvan'da yapılan dünya ve aynı yıl Avrupa şampiyonasında 3'üncülük alan Karakoyun, geçen yıl da başarısını yükselterek Avrupa şampiyonasında 2'ncilik elde etti. Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören Karakoyun, bu yıl yapılacak dünya şampiyonasına antrenörü İshak Tiryaki ile hazırlanıyor. Amacının her zaman en iyisi olmak olduğunu söyleyen Karakoyun, şöyle dedi: "Boksa başladıktan sonra ilk yılda dereceler elde ettim. Sonra üst üste TÜrkiye Şampiyonu oldum. Başarının tesadüfi olmadığını ispatladık. Avrupa ve dünya şampiyonasında dereceler aldım. İnşallah bu yıl bu turnuvalardan altın madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'nı salonda okutmak en büyük hedefim. 2020 yılında Olimpiyatlar var. Burada da ülkemi temsil etmek ve altın madalya almak için çok çalışacağım." Karakoyun, maçlarda daha kuvvetli olmak için erkek boksörlerle çalıştığını ve bunun da yararını gördüğünü söyledi. Antrenör İshak Tiryaki de, kadın boksçuların erkeklerle idman yapmasının avantaj olduğunu söyleyerek, "Daha güçlü bir kişiyle hazırlandığı için maçlarda çok kısa sürede kazanarak dönüyor. Bunun faydasını maçlarda gördük. Çok yapılan bir şey değil ama biz bunun faydasını maçlarda görüyoruz. Şimdi hedefimiz dünya ve Avrupa'da birincilik sonrasında da olimpiyatlarda altın madalya. Bunun için imkanlarımız çerçevesinde çalışıyoruz" dedi.