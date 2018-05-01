(Görüntülü Haber) Ünal Karaman Mahcup olmamaya çalışacağız -2

Bülent DİKTEPEKARABÜK,()



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bu dönem içerisinde en azından yakışan mücadeleyi göstermeye devam edeceklerini belirterek, Çok fazla mahcup olmayacağımız sonuçlarla ligi tamamlamaya çalışacağız dedi.



Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken, Skulason, Stahl, Ferhat, Osman ve Murat takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi açıklama yapan Karaman, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, Alın teri dökülmüş, helalinden kazanılan her kazanç kutsal. Dolayısıyla bu kutsallığın önünde saygıyla eğilelim açıklamasını yaptı.



Atiker Konyaspor maçını değerlendiren Karaman şöyle konuştu



Karşınıza geçmeyi dahi zül addediyorum, kendi adıma da utanıyorum. Çünkü çok fazla ve farklı bir şey söyleyeceğimiz söz konusu değil. Sezonu bitirmeye gayret gösteriyoruz. Tabii bu tamamen çaresizlik demek değil. Futbol oynayanla oynamayanın bir olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim oynadığımız bütün müsabakalarda çok güzel üretilen pozisyonlar var. Bazen verilen, verilmeyen kararlar var. Bu pozisyonlar bizim takımımız gibi takımların bazen kısıtlı yetenekteki kadroların can suyu diyebileceğimiz pozisyonlar. Hiçbir mazerete sığınmaksızın futbol doğrularımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı ciddiyetle ve disiplinle hazırlanacağız ama bazen elinizde olmayan sebeplerle farklı davranabiliyorsunuz. Sezon başı ve devre arası hazırlığını yememiş oyuncular, bünyeler kırılgan olabilirler. Geçen hafta 8 sakatımız, bir tane cezalımız bir tanede hastamız vardı. Zaten kırılgan ve kadro sıkıntısı olan bir takımsın birde üzerine bu kadar sayı ilave edilince hayli zorlanıyorsun. Biz yine çıkacağız ve en iyi kadromuzla, en iyi mücadeleyi vermeye gayret göstereceğiz ve sonucu hep beraber göreceğiz



KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİYLE, HEDEFLERİYLE İLGİLİ FİKRİMİZ OLUŞTU



Takımda bütün oyunculara şans verdiğini belirten Karaman, Kimse bana şans vermedin diyemez. Kulübümüzün geleceğiyle, hedeflerimizle ilgili fikrimiz oluştu. Bundan sonraki dönemler içerisinde daha fazla planlamanın içerisine gireceğimiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde de en azından yakışan mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. Çok fazla mahcup olmayacağımız sonuçlarla ligi tamamlamaya çalışacağız. Bizim tarzımız takımlardaki oyuncuların biraz daha kimselere ihtiyaç duymadan kendilerini hesaba çekmesi gerektiğinin ilhamını vermeye gayret gösteriyoruz. Sonuçta burası olur, başka bir yer olur adına profesyonellik dediğimiz işte bu işlerini yapmaya gayret gösterecekler. Bizimle kaderleri birleşti. Burada olsunlar ya da olmasınlar işleri buysa o ciddiyetle kendilerine ekmek kazandıran, evlerine ve sevdiklerine ekmek paylaşımını götürenler, işlerine biraz daha saygı duyarak sahiplensinler diye bekliyorum. Bütün çabamız da o yönde olacak ifadelerini kullandı.



Mağlubiyeti kabullenmesinin de kolay olmadığını ifade eden Karaman, Karakter olarak aslında buna çokta müsait değilim ama sonuçta sahaya var olan yeteneğimizle, onurumuzla mücadele etmek için çıkıyoruz. Bizden daha iyi hazırlanmış kulüpler, rakipler olduğu anda da elimizi uzatıp onları tebrik etmesini biliriz ama inşallah bizi tebrik eden ellerin uzanmasını bekleyeceğimiz bir Karabükspor olsun diye konuştu.