ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

(Görüntülü Haber) Ünal Karaman: Bu vakitten sonra yapacak bir şeyimiz yok -2

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcularda uzun süre mağlup olmalarından kaynaklanan bir özgüven yetersizliğinin yaşanabileceğini belirterek, "Her ne kadar bunu oyuncularımızın üzerinden...

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcularda uzun süre mağlup olmalarından kaynaklanan bir özgüven yetersizliğinin yaşanabileceğini belirterek, "Her ne kadar bunu oyuncularımızın üzerinden atmaya çalışsak da bunda biraz zamana ihtiyacımız olabiliyor. Artık olan oldu. Bu vakitten sonra yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen ilk takım olan Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan Karaman, ligde herhangi bir şaibeye yer vermemek için en ideal kadrolarıyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Bunu Bursaspor maçında da net bir şekilde göreceksiniz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Kendi bireysel hatalarımızdan, basit top kayıplarından oyun kalitesinde zaman zaman bocalama söz konusu oluyor. Onun dışında son derece ciddi, disiplinli duran ve rakibine kolay kolay pozisyon vermeyen bir Karabükspor var ama maalesef bunların ötesinde kontra atak yönünde sıkıntılarımız var" dedi.

"BU VAKİTTEN SONRA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Futbolcularda uzun süre mağlup olmalarından kaynaklanan bir özgüven yetersizliğinin yaşanabileceğini aktaran Karaman, "Her ne kadar bunu oyuncularımızın üzerinden atmaya çalışsak da bunda biraz zamana ihtiyacımız olabiliyor. Artık olan oldu. Bu vakitten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Başarmış olan bazı oyuncularla, profesyonel olarak bir çok eksiğini gidermiş bir Karabükspor olarak inşallah lige hazırlanabilirsek biraz daha zaman kazanmış oluruz" diye konuştu.

"ALT TARAFTA ÜST TARAFTA KARIŞIK"

Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Karaman, "Bizim maçı ve önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı maçı 6 puanla geçmek isteyecekler ki ligde bir nefes alsınlar. Eğer 6 puan alamadıkları takdirde küme düşmenin içerisinde olacak. Alt tarafta üst tarafta karışık. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz bir çok şey vardır. Güç vardır, yetenek vardır, maça hazırlanış vardır, işin psikolojisi vardır. Psikolojik anlamda kim ayakta kalacak olursa, zorluğa karşı ben o direnci gösterebilirim diyen kupayı kaldıracak diğerleri de ligde kalma sevinci yaşayacak" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314