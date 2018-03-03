(Görüntülü Haber) Uluslararası Nazım Canca Ümitler Judo Şampiyonası ilk gününde Türkiye 14 madalya kazandı

Türkiye, kadınlarda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk günü madalya sıralamasında lider bitirdi. Mithat ABAKAN-Ercan ATA / MANAVGAT- ANTALYA,() - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bugün başlayan 25'nci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası şampiyonasının ilk gününde Ümit Milliler 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Türk Judosu'nun kurucularından Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır yapılan şampiyonaya 23 ülkeden 142 kadın, 223 erkek sporcu katılıyor. Toplam da 365 sporcunun katıldığı şampiyona da Türkiye'yi 76 erkek, 68 kadın sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın sabah seansı sonrasında yapılan açılış töreninde konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit konuşmasında ilçede her gün farklı bir spor aktivitesinin olduğunu belirterek,"Deniz ve güneşi ile anılan değil, sporla da anılan bir şehir oldu Antalya. Katılımcı ülkelere ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada yaşadığınız güzel anıları ülkelerinizde anlatmanızı istiyorum" diye konuştu. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'da konuşmasında, "25'cisi düzenlenen Nazım Canca turnuvasına 1993 yılında bende katılmıştım. Bugün burada mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum. Yurt dışından katılan tüm ülkelere ayrıca teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Judo Antalya'yı, bizde Judo ailesini sevdik. Yeryüzü cenneti Antalya'da sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Sizlere başarılar diliyorum. Siz gençleri tatil içinde ailelerinizle Antalya'mıza bekliyoruz" diye konuştu. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar da 40, 44, 48 ve 52 kilo, erkekler de 50, 55, 60 ve 66 kilolarda sporcularda tatamiye çıktı. Sabah seansında 8 sıklette başlayan maçlar sonunda final müsabakaları akşam seansında yapıldı. Yapılan maçlar sonucunda; Türkiye kadınlarda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz; erkeklerde ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk günü madalya sıralamasında lider bitirdi. Madalya töreninde, 50 kilogram erkekler kategorisinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporcularımız Muhammed Demirel, Emirhan Karahan, Berat Bahadır madalyalarını almalarının ardından asker selamı verdi. Turnuvanın ilk gününde madalya kazanan sporcular ve ülkeleri; KADINLAR: 40 kilo; 1. Müberra Güneş (Türkiye), 2. Ceren Kanyılmaz (Türkiye), 3. Doğa Süren (Türkiye), 3. Aleksa Gergieva (Bulgaristan) 44 kilo; 1. Vusala Karimova (Azerbaycan), 2. Merve Azak (Türkiye) 3. Ajym Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3. Khalimajon Kurbonova (Özbekistan) 48 kilo; 1. Buketnur Karabulut (Türkiye), 2. Silan Bitgin (Türkiye), 3. Sabina Aliyeva (Azerbaycan), 3. Ayaulym Kuanyshova (Kazakistan) 52 kilo; 1. Sosorbaram Lkhagvasüren (Moğolistan), 2. Nlifar Ermaganbetova (Özbekistan), 3. Eda Karademir (Türkiye), 3. Kayleigh Wennerland (İsveç) ERKEKLER: 50 kilo; 1. Muhammed Demirel (Türkiye), 2. Emirhan Karahan (Türkiye), 3. Berat Bahadır (Türkiye) 3. Nurdaulet Amankossov (Kazakistan) 55 kilo; 1. Sherzot Davlatov (Kazakistan), 2. Gabin Supervielle (Fransa), 3. Makhambet Rakhmet (Kazakistan), 3. Ejder Toktay (Türkiye) 60 kilo; 1. Daniyar Shamshayev (Kazakistan), 2. Ivan Prudius (Ukrayna), 3. Salih Yıldız (Türkiye), 3. Enes Uysal (Türkiye) 66 kilo; 1. Umalt Demirel (Türkiye), Abdul Kerim Tasuev (Rusya), 3. Luka Kabanedze (Gürcistan), 3. Jaykhunbek Nazarov (Özbekistan)