(Görüntülü Haber) Uluslararası Kar voleybolu Avrupa Kupasının 1.turu yarın Erciyes'de başlıyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ) KAYSERİ Erciyes Dağı uluslararası bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kar Voleybol Avrupa Kupası'nın 1'inci turu Erciyes'te gerçekleştirilecek. 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası Erciyes Dağı'nda yarın başlıyor. 18-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın 1'inci turu ilk kez Erciyes'te gerçekleştirilecek. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na Türkiye, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerden 13 erken, 10 bayan olmak üzere 23 takımın katılacağını belirtildi. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Kar Voleybolu Kupası'nın Türkiye?de ilk kez başlangıç ayağını Kayseri'de yapacağız. İlki 2015 yılında yapılmış bu da ikincisi olacak. Biz bu işi bir kez yapıp bırakmayacağız. Sürekli hale getireceğiz. Bundan sonraki süreçte de Kayseri'den sporcuların da yetiştiği projeleri hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile de Erciyes, bundan sonra yine önemli şampiyonalara ev sahipliği yapacak' dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu 2'nci Başkanı Alper Sedat Aslantaş ise bu şampiyonanın ilk ayağının ilk kez Türkiye'de yapılacağına dikkat çekerek, Erciyes'in turizm potansiyeli ile sporu birleştireceğiz. En kapsamlı şekilde bu organizasyonu Erciyes'te yapacağız. Değişik ülkelerden sporcular bu şampiyonaya katılacak' diye konuştu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kar Voleybolu Turnuva Direktörü Kristina Gehlin Helkgren de şampiyonanın Kayseri'de yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Diğer yandan müsabakalar erkekler ve bayanlar kategorilerinde ayrı ayrı çift eleme usulüne göre oynatılacak. Turnuva sonunda her bir kategoride ilk 8'e giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı'da ilk müsabakalar yarın sabah 09:00'da üç sahada başlayıp, akşam üstü 17:00'ye kadar devam edecek. 19 Şubat Pazar günü ise müsabakalar erkeklerde ve kadınlarda yarı final maçları ile sabah 9:00'da başlayacak. 10:00?da üçüncülük maçları oynanırken final müsabakaları ve ödül töreni ise 11:00-12:45 saatleri arasında yapılacak. Sabah 11:00'de Erkekler Final maçı başlayacak hemen ardından da kadınlar final maçı oynanacak. Müsabakalar sona erdikten sonra ödül töreni gerçekleştirilecek. Sekiz ayrı tur olarak düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapılacağı ülkeler ise şöyle : '' 1. Tur - Erciyes Kayseri Türkiye (18-19 Şubat 2017),2. Tur - Spindleruv Mlyn Çek Cumhuriyeti (25-26 Şubat 2017), 3. Tur - Uludağ Bursa Türkiye (3-5 Mart 2017),4. Tur - Disentis İsviçre (11-12 Mart 2017), 5. Tur - Kjanska Gora Slovenya (18-19 Mart 2017), 6. Tur - Wagrain-Kleinarl Avusturya (25-26 Mart 2017), 7. Tur - Malbun Lihtenştayn (1-2 Nisan 2017) 8. Tur - Kronplatz / Plan de Corones İtalya (8-9 Nisan 2017)