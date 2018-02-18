(Görüntülü Haber) Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası sona erdi

ERCAN ATA / İSTANBUL,() -

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda mücedele eden Türk sporcular 9 madalya elde etti.



Ataköy'de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda 35 ülkeden gelen 135 atletin katılımıyla gerçekleşen İstanbul Salon Atletizm Kupası, keyifli yarışmalara sahne oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen EA Permit Salon Serisi'ndeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcular, kadınlarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde 1 altın, 1 gümüş, ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.



Erkekler 60 metre mücadelesinde Emre Zafer Barnes, kendisine ait "bir günlük Türkiye rekorunu" 6.55'e indirdi. Bir gün önce Balkan Salon şampiyonluğunu alırken 6.62 koşan ve dünya şampiyonası barajıyla birlikte Türkiye rekorunu kıran Barnes, bu dereceyle yetinmedi. Barnes, İstanbul Cup'taki finalde 6.55 koşarken rekoru 0.07 saniye geliştirdi. Milli atlet, dünya salon listesinde de 13'üncü sıraya tırmandı.



Balkan şampiyonu bir başka atlet Mizgin Ay da kadınlar 60 metrede üçüncü sırayı aldı. Ay, final yarışında 7.44 koşarken, iki sezondur İstanbul Cup'ı kazanan Hrystina Stuy'un ardından ikinci sırayı aldı. Ukraynalı Stuy ise 7.27 ile yarışı ilk sırada tamamladı.



YARIŞMALARDA İLK ÜÇE GİREN DİĞER TÜRK ATLETLER ŞÖYLE:



1500 metre: Aslı Arık - 4:15.31 (üçüncü)



Sırıkla atlama: Demet Parlak - 4.00m (birinci)



Sırıkla atlama: Buse Arıkazan - 4.00m (ikinci)



Sırıkla atlama: Dilan Erdemir - 3.90 (üçüncü)



1000 metre: Levent Ateş - 2:21.99 (üçüncü)



Uzun atlama: Muammer Demir - 7.28 (üçüncü)



3000 metre: Ramazan Özdemir - 7:57.34 (ikinci)



60 metre: Emre Zafer Barnes - 6.55 (birinci)



60 metre: Mizgin Ay - 7.44 (ikinci)