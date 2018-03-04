Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu tamamlandı

İbrahim MAŞE - MERSİN / Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, Mersin etabının koşulması ile sona erdi. Özgecan Aslan Meydan'ında start alan tur, 122 kilometrenin ardından yine aynı noktada sona erdi. 105 sporcunun kıyasıya...

İbrahim MAŞE - MERSİN / Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, Mersin etabının koşulması ile sona erdi. Özgecan Aslan Meydan'ında start alan tur, 122 kilometrenin ardından yine aynı noktada sona erdi. 105 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği tur renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Erdemli hattındaki yokuş olan alanlarda zorlanan sporcular, liderlik kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü. Baştan sona çekişmeli geçen turun kazananı Torku Şekerspor'dan Onur Balkan oldu. Yine aynı takımdan Batuhan Özgür ikinci, Marathon Tulo'dan Maksim Sukhov ise üçüncü oldu. Tura damgasını vuran Torku Şekerspor, takım olarak da şampiyonluğu elde etti. Onur Balkan aynı zamanda Genel Klasman Lideri seçilerek sarı formanın sahibi olurken, Batuhan Özgür En İyi Sprinter, En İyi Yokuşçu ise Hanibal Tesfay oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314