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(Görüntülü Haber) Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Türkiye Şampiyonası Bursa'da başladı

Enver Fatih TIKIR/BURSA,() - Türkiye Görme Engelli Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Türkiye Şampiyonası Bursa'da başladı. 2 gün sürecek yarışmalar bugün öğle saatlerinde yapılan açılışın...

Enver Fatih TIKIR/BURSA,() - Türkiye Görme Engelli Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Türkiye Şampiyonası Bursa'da başladı. 2 gün sürecek yarışmalar bugün öğle saatlerinde yapılan açılışın ardından başlarken, çeşitli yaş gruplarındaki sporcular 100 metre, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre ve 1500 metre gibi kulvarlarda mücadele etti. Türkiye Görme Engeliller Spor Federasyonu Başkanvekili Orhan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Uluslararası ve aynı zamanda IPC onaylı bir yarışma. 86 kulübümüz, yaklaşık 300 tane kadın-erkek sporcumuz katılıyor. Farklı illerden görme engelli sporcuların katıldığı bir organizasyon. Bu etkinlikte görme engelli bireylerin kendilerine olan güvenini arttırılması en temel amacımızdır. Aynı zamanda bu organizasyonun bir özelliği de burada başarılı olan sporcularımız milli takıma da alacaklar. Teknik ekibimiz burada hazır. Milli takıma seçilen sporcularımız ise Uluslararası arenada ülkemizi yurtdışında temsil edecekler. Geleceğe Koşanlar adında bir proje bu aynı zamanda gelecekte ülkemizi yurtdışında temsil edecek. Paralimpiklerde ülkemizi temsil eden Sporcular bu müsabakalardan seçiliyor daha sonra milli takım kamplarına alıyoruz Ve Uluslararası faaliyetlere katılıyorlar" dedi. Tanrıkulu ayrıca, "Faaliyetlerimizden sonraki programımızda organizasyonumuzla ilgili toplantılar yapıyoruz. bu faaliyetin fizibilite çalışması oluyor. Buna göre bu faaliyetteki organizasyondaki eksikliklerimizi görüyoruz seneye daha farklı neler yapabiliriz daha fazla sporcuyu Nasıl kazandırırız. Bu tarz programı ve projeler tabii ki sürekli yapıyoruz" ifadelerini de kullandı.

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