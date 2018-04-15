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(Görüntülü Haber) Türkiye Golf Turu 6'ncı ayağı tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı Ayağı sona erdi. Manavgat Denizyaka Mahallesi'ndeki bir golf kulübündeki organizasyonda 11 golf kulübünden 9'u...

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı Ayağı sona erdi. Manavgat Denizyaka Mahallesi'ndeki bir golf kulübündeki organizasyonda 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele etti. 3 gün 54 delikte yapılan mücadele sonunda erkeklerde Serik BGA'dan Ali Altuntaş 216 gross skorla birinci olurken, National AGGA'dan Taner Yamaç 217 gross skorla ikinci, ferdi sporcu Hamza Sayın 220 gross skorla üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil 238 gross skorla birinci, İGGA Golf Kulübü'nden Begüm Yılmaz 241 gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden ise 253 gross skorla üçüncü oldu. Golf Turu'nun 7'nci ayağı 11- 13 Mayıs'ta Belek Turizm Merkezi'nde oynanacak.

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