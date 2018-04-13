Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT(Antalya), () - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı başladı. Manavgat ilçesi Denizyaka Mahallesi'nde Lykia World & Links Golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun bugün başlayan 6'ncı ayağı, 15 Nisan Pazar günü sona erecek.
(Görüntülü Haber) Türkiye Golf Turu 6'ncı ayağı başladı
Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT(Antalya), () - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı başladı. Manavgat ilçesi Denizyaka Mahallesi'nde Lykia World & Links Golf sahalarında...
13 Nisan 2018 Cuma 14:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.