(Görüntülü Haber) Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar verildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda 65 ilden, 327 kadın ve 463 erkek judocu karşılaştı. Şampiyonada judocular salona ellerinde 'Afrin harekatını destekliyoruz. Tüm kalbimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankartla çıktı. Madalya törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve vatandaşlar katıldı. Dün başlayan şampiyonanın ilk gününde İstanbullu judocular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırayı aldı. Başkent Ankara'dan gelen judocular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinciliği, Kocaeli'den gelen judocular ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncülük basamağında yer buldu. İlk günkü müsabakalar sonunda erkeklerde 55 kiloda Oğuzhan Özışık, 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda ise İbrahim Şimşek birinci oldu. Kızlarda 44 kiloda Gamze Sayma, 48 kiloda Buketnur Karabulut ve 57 kiloda Şeyma Özeler birinciliği elde etti.