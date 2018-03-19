(Görüntülü Haber) Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı,Çankırı’da kampa girdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, 17-26 Nisan 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Roseto Degli Abruzzi kentinde yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi bugün Çankırı'da kampa girdi. 19 sporcu ve 6 antrenörün katıldığı kamp 5 Nisan tarihine kadar sürecek. Milli sporcular ilk antrenmanını uçak kütüphane yanında gerçekleştirdi. Antrenman sonrası açıklamada bulunan Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan, Kastamonu'daki kamplarını tamamlayarak Avrupa şampiyonası öncesi son kampları olan Çankırı'daki kamplarına start verdiklerini söyledi. Daştan, Çankırı'daki kampın çok önemli olduğunu aktararak, "Buradaki kampımız İtalya'da yapılacak Avrupa şampiyonası öncesi çok önemli. İtalya'daki şampiyona, olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına kota müsabakası aynı zamanda. Çok önemli maçlar yapacağız İtalya'da. Kamp için Çankırı'yı tercih ettik çünkü daha fazla verim alabileceğimizi düşündük. 5 Nisan'a kadar buradayız. Daha sonra İtalya'ya gideceğiz" dedi. Sporcuların durumu hakkında bilgi veren Daştan, "19 sporcu ve 6 antrenör var kampımızda. Sporcularımız çok iyi durumda. Her kiloda 2'şer sporcumuz var. Rekabet halindeler. Kimin gideceği ilerleyen günlerde belli olacak, güzel rekabet var" şeklinde konuştu. Daştan, Afrin'e Türk bayrağını diken Mehmetçiğimiz gibi sporcuların da Türk bayrağını İtalya'da dalgalandıracağına inandığını ifade ederek, "Sporcularımız Avrupa şampiyonasında Türkün gücünü gösterecek, İstiklal Marşımızı okutacaklar, bayrağımızı dalgalandıracaklar" açıklamasında bulundu. Antrenör Daştan son olarak kendilerine imkan sağlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e, Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci'ye ve boks milli takım antrenörlerinden Ahmet Çınar'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.