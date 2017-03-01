(Görüntülü Haber) Türkiye, Euro-2024'e iddialı giriyor

Tek rakip Almanya En büyük kozumuz yeni statlarımız ve siyasi iradenin desteği Karar Eylül 2018'de açıklanacak Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul () (FOTOĞRAFLI) Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği adaylığını 15 Şubat'ta resmen açıklamıştı. UEFA'ya yapılacak resmi başvuru günü ise yarın (2 Mart Perşembe) . UEFA heyeti başvuru taleplerini 3 Mart Cuma günü sonlandıracak. 9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak. Adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO-2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak. İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÇEKİLDİ Euro 2024'ü düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapması beklenen İskandinav ülkeleri; Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten oluşan dört ülke söz konusu projeden vazgeçtiklerini duyurdu. Euro 2024'e ev sahipliği yapmak adına ortak başvuru yapmayı planlayan bu ülkelerin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan toplantının ardından çekilme kararı aldıkları belirtildi. Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, Euro 2024 başvurusu için hazır olmadıklarını belirterek, adaylık için Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası ve alt yaş kategorilerindeki şampiyonaları hedeflediklerini ifade etti. EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETMİŞTİK Türkiye, EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmişti. UEFA, EURO-2020'nin maçlarının Avrupa'da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı o yüzden Türkiye, EURO-2020 ev sahipliğinden organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. EN AZ İKİ VEYA ÜÇ STADIN 50 BİN KAPASİTENİN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYOR EURO-2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Türkiye'deki statlar bu şartlar için son derece uygun. Euro-2024 için düşünülen 12 stad şöyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul - 76,092 Kapasite Türk Telekom Arena, İstanbul - 52,652 Kapasite İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir - 51,295 Kapasite Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul - 50,509 Kapasite Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya - 42,276 Kapasite Timsah Arena, Bursa - 43,331 Kapasite Vodafone Arena, İstanbul - 41,903 Kapasite Şenol Güneş Stadyumu, Trabzon - 41,513 Kapasite Gaziantep Arena, Gaziantep - 35.574 Kapasite Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu, Eskişehir - 34,930 Kapasite Kadir Has Stadyumu, Kayseri - 32,864 Kapasite Antalya Arena, Antalya - 32,539 Kapasite Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 15 Şubat'ta katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısında özetle şu ifadeler kullanılmıştı BAKAN KILIÇ EURO2024 BÖLGEMİZE BEREKET GETİRİR Federasyon Başkanımız ile bu konuyu kaç zamandır görüşüyoruz. İstişareler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru ve talimatlarını aldık. Sayın Başbakanımıza adaylığımızı bildirdik ve olurunu aldık. Bu anlamda ülkemizin en üst makamında bulunan siyasi iradenin desteğini almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah sonuçları ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için güzelliklere vesile olur. Bölgemize bereket getirir. DEMİRÖREN BU SEFER BU ŞAMPİYONAYI ALMAYI HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUZ Daha evvel üç kez müracaat ettiğimiz, şimdi dördüncü kez yola çıktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı için son tarih 3 Mart 2017. Biz 2 Mart 2017 tarihinde başvurumuzu yapıyoruz. Daha sonra da kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef hep belli bir şekilde bu şampiyonayı alamadık. Hatta bazen 1 oyla kaybettiğimiz bile oldu. Bu sefer bu şampiyonayı almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Ben destekleri için Sayın Spor Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve tabiî ki Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda hep beraber ortak hareket edeceğimize inanıyorum. Hayırlı olsun tekrar ifadelerini kullanmıştı.