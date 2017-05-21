(Görüntülü Haber) Türkiye Enduro Şampiyonası 2’nci ayak yarışı tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 2’nci ayak yarışı sona erdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu yarış takviminde yer alan ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 2’nci ayak yarışına 80 sporcu katıldı. Sporcular E1, E2, E3, EB, EC, EV, EG, EK, EGP kategorilerinde zamana karşı mücadele etti.



Sporcular, traktör lastiklerinin, kütük bariyerlerin ve kum tepelerinin üzerinden atlayıp, kayalıklar, dere yatakları ve orman içerisinden geçerek parkuru tamamlamaya çalıştı. Yarışta bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.



Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yarışların gayet güzel geçtiğini belirterek, sporcuların 22 kilometrelik parkurda 4 tur attığını söyledi. Yarış sırasında ufak tefek kazaların da yaşandığını anlatan Özdemir, sporcuların parkurdan çok memnun kaldıklarını söyledi.



Özdemir, bundan sonra 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'na odaklanacaklarını da belirterek, “Ön hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen seneki yarışta bazı yabancı sporcular güvenlik nedeniyle gelmedi. Bu yıl görüşmelerimiz oldu. Katılmaları olumlu gözüküyor. 2015'te 30 ülkeden 300 civarında sporcu katılmıştı. İnşallah bu sayıyı yakalarız” diye konuştu.



Yarış sonunda, E1 kategorisinde Mehmet Özdemir birinci, Fırat Şahin ikinci, Ersan Tellal üçüncü; E2 kategorisinde Rafet Karakuş birinci, Necmi Kozlu ikinci, İzzet Kazdal üçüncü; EGP kategorisinde Rafet Karakuş birinci, Burak Özdemir ikinci, İslam Yıldız üçüncü; E3 kategorisinde Burak Özdemir birinci, İslam Yıldız ikinci, Salih Serim üçüncü; EB kategorisinde Yunus Musmul birinci, Murat Kökçü ikinci, Çağatay Şirin üçüncü; EC kategorisinde Çağrı Aslan birinci, Gökhan Kart ikinci, Mustafa Sarıca üçüncü; EV kategorisinde Sina Ordu birinci, Tamer Tatlı ikinci, Hakan Atay üçüncü; EK kategorisinde Burcu Tugayoğlu birinci, Aslıhan Oflaz ikinci; EG kategorisinde Fevzi Burak Akbulut birinci, Eren Mert Kocaman ikinci, Emre Coşar üçüncü oldu.