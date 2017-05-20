(Görüntülü Haber) Türkiye Enduro Şampiyonası 2'inci ayak yarışı başladı

Türkiye Enduro Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışı, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde sıralama turlarıyla başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu yarış takviminde yer alan, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışı'nın sıralama turlarına 5'i kadın toplam 80 sporcu katıldı. Yarışta sporcular E1, E2, E3, EB, EC, EV, EG, EK, EGP kategorilerinde zamana karşı mücadele etti. Sporcular traktör lastiklerinin, kütük bariyerlerin ve kum tepelerinin üzerinden atlayıp, kayalıklar ve orman içerisinden geçerek 22 kilometrelik parkuru 4 defa geçerek tamamlamaya çalıştı. Yarışta bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, bazıları da düştü. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, sıralama turlarından önce yağmurun parkuru biraz zorlaştırdığını, yine de güzel bir yarış olacağına inandığını söyledi. Özdemir, orman ve patikalardan geçen sporcuların parkurda hazırlanan engelleri aşarak en iyi dereceyi almaya çalışacaklarını belirterek, sporculara başarılar diledi. Yarış yarın yapılacak final mücadelesiyle sona erecek.