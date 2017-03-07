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(Görüntülü Haber) Türkiye Bilardo Şampiyonası tamamlandı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen ve 14 gün boyunca 1859 sporcunun 3...

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen ve 14 gün boyunca 1859 sporcunun 3 bant, pool ve artistik kategorilerinde yarıştığı Türkiye Bilardo Şampiyonası, 3 bant büyükler kategorisi müsabakalarıyla tamamlandı. 3 bant büyükler final maçında Savaş Güngör'e üstünlük sağlayan Murat Çelik ile Semih Saygıner'i mağlup eden Savaş Bulut karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 20-7 önde kapatan Murat Çelik, maçı da 40-24 kazanarak şampiyon oldu. Savaş Bulut ikinci olurken, Semih Saygıner ve Savaş Güngör ise üçüncülüğü paylaştı. Murat Çelik, Turnuva benim adıma genelde rahat geçti. Muammer Peker ile zorlu bir maç yaptım, kaybedebilirdim ama şansım da iyi gitti. Filan maçında Savaş pozisyonlardan yana şanssızdı. Kazandığım için mutluyum. Şimdi daha çok çalışıp Avrupa ve dünyada başarı için çaba sarf edeceğim dedi. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kupalarını verdiği sporcuları kutladı.

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