Namık Kemal Kılınç, Serik () Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi. Pool oynayan 278 bilardocunun katılımı ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Maritim Pine Beach Oteli'nde düzenlenen şampiyonada ilk 3 sıralama belli oldu. 6 ayrı kategoride sıralamaya giren sporcular şöyle: ERKEKLER 1. Sami Erkan Köylü 2. Melih Dağaş 3. Saki Kanatlar 3. Erol Kayas KADINLAR 1. TC Eylül Kibaroğlu 2. İrem Öç 3. Alara Lara Özüer 3. Aygen Berk U23 1.Samet Değirmenci 2.Kaan Çenesiz 3.Yusuf Vardar 3.Mustafa Sami Aydın alp U19 1.Arda Baykara 2.İbrahim Vatansever 3.Baran Kemal Aktaş Yıldız Kızlar 1.Beyza Yavuz 2. Nursel Okutan 3.Zeynep Beyza Ay 3.Sümeyye Çankaya Yıldız erkekler 1. Serhat Kunduzcu 2. MuTlu Uymak
(Görüntülü Haber) Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi
Namık Kemal Kılınç, Serik () Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi. Pool oynayan 278 bilardocunun katılımı ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Maritim Pine Beach...
06 Mart 2017 Pazartesi 09:39
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