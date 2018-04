(Görüntülü Haber) Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off heyecanı

İSTANBUL,() Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek ikinci kulübü belirleyecek olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-Off'un basın toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Normal sezonu lider tamamlayıp şampiyonluk ipini göğüsleyerek 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Türk Telekom'la birlikte yeni sezonda BSL'nin yolunu tutacak ikinci takımı belirleyecek olan TBL Play-Off 2018'in basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak'ın yanı sıra, Türkiye Basketbol Ligi Koordinatörü Gökhan Tokatlı, TBF yetkilileri, kulüp temsilcileri ve basın mensupları hazır bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, toplantının açılış konuşmasında TBL'nin yeni statüsünün, Play-Off'a da büyük heyecan katacağını söyledi. Sözlerine normal sezonu lider tamamlayarak BSL'ye yükselme hakkı elde eden Türk Telekom'u tebrik ederek başlayan Şenbayrak,''TBL'nin bugün ulaştığı nokta ile gurur duyuyoruz. Ligimiz gerek marka değeri, gerek izlenme oranları, gerek rekabet düzeyi ile BSL'den sonra basketbolumuzun lokomotifi görevini üstleniyor. Avrupa'daki aynı seviye liglere oranla düşünüldüğünde, bu kalibrede bir rekabet ve çekişme bulmak bir hayli zor. Yeni statü ile birlikte bir takım Play-Off şampiyonu unvanıyla BSL'ye yükselecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum'' ifadelerine yer verdi. Şenbayrak, maçların televizyondan canlı yayınlanması ile ilgili görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediğini sözlerine ekledi. Türkiye Basketbol Ligi Koordinatörü Gökhan Tokatlı da 34 haftalık maratonu lider tamamlayan Türk Telekom'u tebrik ettiği konuşmasında eşleşmeleri hatırlatarak ''Play-Off Çeyrek Final Maçları 4-5 Mayıs tarihleri arasında başlayacak ve iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maçlar 10 Mayıs'ta başlayacak. Yarı Final serileri beş, final serisi ise yedi maç üzerinden oynanacak'' sözleriyle Play-Off tanıtımını yaptı ve tüm takımlara başarılar diledi. Basın toplantısının sonraki aşamasında ise kulüp başantrenörleri ve takım kaptanlarına söz verildi. Demeçler ise şu şekilde: Can Sevim (Baş Antrenör, Afyon Belediyespor): ''Koca bir sezonu buraya gelmek için oynadık. Gerçek maraton ise şimdi başlıyor. Sekiz galibiyet alan takım BSL'ye yükselecek. En iyi mücadeleyi gösteren takımın yükseleceğine inanıyorum. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her maçı tek tek düşünmek zorundayız. Bu açıdan en önemli maç önümüzdeki maç olacak. Tüm konsantrasyonumuz bu maç üzerinde.'' Canberk Cevit (Afyon Belediyespor): ''Uzun bir sezon geçirdik ve Play-Off'a da en iyi şekilde hazırlandık. Tüm takımlara başarılar.'' Hakan Yavuz (Baş Antrenör, İstanbulspor Beylikdüzü): ''Bizim için zorlu bir sezon oldu. Play-Off'ta iyi bir takımla eşleştik. Buradaki sekiz takımın Play-Off'u üst düzeyde oynamasını bekliyorum. Normal sezonu lider tamamlayıp şampiyon olan Türk Telekom'u da tebrik ediyor, BSL'de başarılar diliyorum. Afyon Belediyespor'la ligde çıkışta olduğumuz dönemde çok önemli iki maç oynadık. Seyircisi olan bir takımla eşleştiğimiz için mutluyum. Tüm takımlara başarılar diliyorum.'' Musa Gümüş (İstanbulspor Beylikdüzü): ''İstanbulspor Beylikdüzü olarak Play-Off'a kaldığımız için çok mutluyuz. Baş Antrenörümüz Hakan Yavuz'un hep söylediği bir şey vardır; sezonu maksimum düzeyde ne kadar uzun süreler oynayabilirseniz, bir sonraki sezon için de bir o kadar avantajlı olur diye. Biz bunu başardık ve umarım bundan sonraki kısımda da takım olarak başarılı oluruz.'' Serkan Erdoğan (Başantrenör, Selçuklu Belediyesi): ''Biz sezon boyunca doğru basketbol oynayıp mücadele ederek ligi 4. Bitirdik ve Play-Off'a kaldık. Önümüzde zorlu bir takvim var. Yine iyi mücadele edip maç kazanmaya bakacağız. Bu sürece maç maç yaklaşacağız. Tüm takımlara başarılar.'' Nezih Özbakır (Selçuklu Belediyesi): ''Sezona çok geç kurulmuş bir ekip olarak başlamamıza rağmen iyi bir organizasyon ve çalışmayla buraya kadar geldik. Bundan sonra hem fiziki hem de mental olarak Play-Off'a hazırlanıp kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız. Tüm takımlara iyi şanslar.'' Ahmet Gürgen (Baş Antrenör, Bandırma Kırmızı): ''Herkese başarılar diliyorum. Türk Telekom'u kutluyorum. Lige yükselmeleri bence sürpriz olmadı. O sinerjiyi iyi yakaladılar. BSL'ye renk katacaklarından şüphem yok. Takımım adına söylemeliyim ki onlarla oynamak keyifliydi. Samsun ve TED Kolejliler de iyi mücadele etmelerine rağmen alt lige düştüler. Onlarla da iyi maçlar oynadık. Onlardan da çok şey öğrendik. Umarım onlar da başarılı olurlar. Play-Off serisinde saha avantajı rakibimizde olacak. Federasyon Kupası'nı çok iyi oynayamadık. Lig ortasına doğru oyuncuların dirayeti yükseliyor. Maç oynayarak ritm tuttuk. Play-Off'la önemli bir eşik atladık. Bundan sonra iyi bir savunma kurgusuyla birlikte geçişlere konsantre olarak ve kadro derinliğimizi biraz daha kullanarak iyi bir bitiriş yapmaya bakacağız. Birinci önceliğimiz her zamanki gibi oyuncularımızın bireysel gelişimleri olacak. Herkese başarılar diliyorum.'' İsmail Cem Ulusoy (Bandırma Kırmızı): ''Play-Off'a kaldığımız için mutluyuz. Bütün sezon iyi mücadele ettik. Elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Herkese başarılar.'' Şemsettin Baş (Başantrenör, Bursaspor Durmazlar): ''Öncelikle şunu söylemeliyim ki Play-Off'a kalan sekiz takım da bu seviyeyi hak etti. İnişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Sakatlıklar, formsuzluklar oldu. Bu açıdan Play-Off herkes için ayrı zorluk derecesine sahip bir maraton. Favori takım da çıkabilir sekizinci takım da... Herkese sağlıklı ve başarılı bir Play-Off diliyorum.'' Erbil Eroğlu (Bursaspor Durmazlar): ''Çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Tüm takımlar olarak Türk Telekom'u öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Çok zorlu eşleşmeler olacak. Tüm sezon boyunca kendimize hedefler koyduk. Ligi ilk 4'te bitirmek, saha avantajını almak istedik ve başardık ancak hedeflerimiz daha bitmedi. Umarım herkesin sakatlıksız geçirdiği, keyifli serilerin yaşandığı bir süreç olur.'' Ali Uruk (Başantrenör, Akhisar Belediye): ''Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Sezonun ikinci yarısında takıma katıldım. Son bölümde iyi mücadele ederek Play-Off'a kaldık. Güçlü bir rakiple eşleştik. İyi mücadele edip sezonu en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz.'' Emre Özpulat (Akhisar Belediye): ''Buradaki sekiz takımın Play-Off oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Zorlu ve yorucu bir sezon geçirdik. Takımlar olarak iniş çıkışlarımız oldu. Biz bunları biraz daha keskin de yaşasak Play-Off'a kalmayı başardık. Akhisar Belediyesi olarak burada yer almaktan çok mutluyuz. Rakibimizin gücünün farkındayız; Bursaspor çok sert ve genç bir takım. Seriyi güzelleştirmek adına elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız.'' Arda Vekiloğlu (Başantrenör, Antalyaspor): ''Öncelikle Türk Telekom'u göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ligin bitimine 1 ay kala şampiyonluğu ilan ettiler. Biz eksik kalan kısımlarımızı telafi etmek üzere Play-Off'tayız. Önceki dönemlerde iki takımın çıkması, bu sezon ise yalnızca Play-Off şampiyonunun çıkması ligde rekabeti arttırdı. Kadro derinliği yüksek takımların bunu kullanmaları artık daha önemli. Favori görünen takımlar var ancak biz bu açıdan biraz daha sürpriz arayan takım olacağız. Kuruluş amacımız Play-Off'a kalmaktı. Beklentinin biraz daha üzerinde iş yaparak ligi 5. sırada tamamladık ve rakibimizden ev sahibi avantajını almış olduk. Sürpriz arayan takımlardan biri olacağız. Daha uzak hedeflerden ziyade her maça kazanmak için çıkacağız. Play-Off sürecinin de bundan farklı bir yanı yok. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakibimiz oldukça geniş kadroya sahip bir takım. Başarılar diliyorum.' Cihan Mumcuoğulları (Antalyaspor): ''Şampiyon Türk Telekom'u ve Play-Off'a kalan sekiz takımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizim için çok güzel ve başarılı bir sezon oldu. Ev sahibi avantajını aldık. Değerli bir takımla eşleştik. Genç bir kadroları var. Elimizden geleni yapıp seriyi geçmeye çalışacağız. Sonucu her ne olursa olsun takımımla gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum.'' Stefanos Dedas (Başantrenör, Bahçeşehir Koleji): ''Burada olduğumuz için çok mutluyum. Kulübümüz için önemli bir sezon. Bahçeşehir için ilginç bir yıl oluyor. Büyük hayallerle başladığımız bu sezonun içinde birçok iniş çıkış yaşandı. Takımın iyi bir yerlere gelmesi için gerek oyuncu ve sistem anlamında birçok şeyi oturtmaya çalıştım. Federasyon Kupası'nı kazandık bu da bizim hedeflerimizden biriydi ve önemliydi. Sezon sonunda da ikinci hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Kulübümüz için de önemli olan o adımı atmak için eklimizden geleni yapacağız.'' Kerem Gönlüm (Bahçeşehir Koleji): ''Sizlerle burada olmak çok mutluluk verici. Birçok takım arkadaşım, ağabeylerim, yıllarca birçok yerde hizmet etti basketbolumuza. Hala onlarla karşılıklı olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Ben de sezona geç katıldım. İnişli çıkışlı bir sezon yaşandı. Ancak sezonu şampiyon bitirmek isteyen 2-3 takımdan biriydi Bahçeşehir Koleji. Sporda her şey olabiliyor tabi, iniş çıkış ve şanssızlıklar olabiliyor. Bunlar önemli değil; nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemli. Aramıza çokça yeni arkadaşımız katıldı. Çokça şeyi oturtmaya çalıştık ve doğru zamanda da bence iyi duruma geldik. Herkese başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir Play-Off serisi temennisiyle'' Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde: Afyon Belediyespor - İstanbulspor Beylikdüzü Selçuklu Belediyesi - Bandırma Kırmızı Bursaspor Durmazlar - Akhisar Belediye Antalyaspor - Bahçeşehir Koleji