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(Görüntülü Haber) Turkish Airlines Challenge şampiyonu şampanyayla ıslatılıp, gölete atıldı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),() - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Danimarkalı Joachim B. Hansen, şampanyayla ıslatılıp, gölete atıldı. Avrupa Challege Turu'nun...

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),() - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Danimarkalı Joachim B. Hansen, şampanyayla ıslatılıp, gölete atıldı.

Avrupa Challege Turu'nun Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünün sahasında 30 ülkeden 156 golfçünün mücadele ettiği turnuvanın son gününde 68 oyuncu yer aldı. Oyunlar sonunda Danimarkalı Joachim B. Hansen, eksi 18 vuruşla şampiyon oldu.

Son vuruşunun ardından Joachim B. Hansen'i kenarda bekleyen iki kişi ellerindeki şampanyayla şampiyonu ıslattı, daha sonra da kol ve bacaklarından tutup, yakındaki gölete attı. Yine bu kişilerin sudan çıkardığı Hansen seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hansen ardından havluyla kurulandıktan sonra ödül törenine katıldı. 200 bin Euro ödülün dağıtıldığı turnuvada İtalyan Lorenzo Gagli ve İngiliz Jack Singh Brar eksi 15 vuruşla ikinciliği paylaştı.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Türk Hava Yolları Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez, turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Challenge golf turnuvasının ülke golf turizminin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Danimarkalı Joachim B. Hansen de kariyerinde ilk defa şampiyonluğu Antalya'da yaşadığını söyledi.

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