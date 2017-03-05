(Görüntülü Haber) Türk Böbrek Vakfı, ünlü isimler ve futbolcularla obeziteye karşı milli seferberlik başlattı

Mustafa AKIN / İSTANBUL, () - TÜM dünyada kutlanan 'Dünya Böbrek Günü'nün bu yılki teması 'Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadele' olarak belirlendi. Türk Böbrek Vakfı, Türkiye'deki çocuk nüfusunun 1.8 milyonunun obez olmasından yola çıkarak, obeziteye karşı bilinçlendirme kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren ünlü isimler ve futbolcular, çocukları paketli ve katkı maddeli ürünler yerine ceviz, badem, kuru kayısı, dut kurusu ve pestil yemeye davet etti. Ahmet Çalık, Altay, Aslıhan Güner Kılıç, Aşkım Kapışmak, Ayşegül Akdemir, Burak Yılmaz, Cansu Kurtçu, Cenk Gönen, Ceyhun Yılmaz, Emel Yıldırım, Emine Ün, Elif Güvendik, Emre Çolak, Fettah Can, Gökhan Töre, Hasan Yalnızoğlu, İpek Açar, İpek Tanrıyar, Karsu, Kutsi, Mehmet Topal, Mert Kılıç, Metin Özülkü, Nuri Şahin, Özge Borak, Semih Kaya, Tümer Metin, Wilma Elles, Yasin Öztekin gibi ünlü isimler çektikleri videolarda çocuklara seslenerek, onlara sağlıklı beslenmeleri ve spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. TİMUR ERK: "MİLLİ YİYECEKLERİMİZE DÖNELİM" Projeye destek vererek, çocuklarda sağlık bilincinin gelişmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür eden Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Doğru beslenme ve hareketli yaşamın önemi çocukluk çağında hayat tarzı olarak edinilmelidir. Aksi halde kısa vadede olmasa dahi uzun vadede ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını fast food yiyecekler ve sağlıksız gıdalar ile ödüllendirme yoluna giderler. Öğrenme ve bilinçlenmeye en yatkın olunan çocukluk çağında bu gibi davranışlar son derece sakıncalıdır. Anadolu'nun zengin mutfağı ve yeme kültürüne geri dönerek, tencere yemeği, pekmez, süt ve güneşte kurutulmuş atıştırmalıklara yönelebiliriz" dedi.