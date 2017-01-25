TRABZON, () - TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda tüm futbolcular yer alırken, Bero ile Abdülkadir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ayrıca bordo mavililerin yeni transferi Hugo Rodallega da antrenmana katıldı.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor’un yeni transferi Rodallega ilk antrenmanına çıktı
TRABZON, () - TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...
25 Ocak 2017 Çarşamba 20:36
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