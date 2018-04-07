Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

(Görüntülü Haber)  Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurulu başladı

  Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()   TRABZONSPOR'un 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı. Başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya'nın başkanlık için yarışacağı kongrede 7 bin 578 üyenin oy kullanma...

 

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()


 

TRABZONSPOR'un 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı. Başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya'nın başkanlık için yarışacağı kongrede 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.40'ta Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından açılan kongrede başkan adayları ile mevcut yönetimin ortak kararı ve oy çokluğu ile İlhami Algan Divan Başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kongre gündemi oy çokluğuyla kabul edildi.

İlk gün yönetim kurulunun idari ve mali raporlarıyla denetleme kurulu raporunun okunup görüşülmesinin ardından, yönetim kurulunun ibrası oylanacak.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314